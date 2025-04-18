İlayda Alişan atıcılık yaptığı anları paylaştı | Video
Güzel oyuncu İlayda Alişan ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak devam ettiren çift, sosyal medyada zaman zaman birlikte paylaştıkları karelerle de dikkat çekiyor. Oğulcan Engin son olarak sevgilisi İlayda Alişan'ın atıcılık yaptığı anları paylaştı. Güzel oyuncu videosuyla 'Aşkta olduğu gibi atıcılıkta da hedefi tutturuyor' dedirtti.
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