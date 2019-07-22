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Emekli en az 1675 lira! İşte yeni emekli maaşları ve taban aylıklar!

Milyonlarca emekli Mayıs ayında ilk bayram ikramiyesini almıştı. Şimdi de Kurban Bayramı nedeniyle bin liralık ikramiye alacak olan emeklilerin taban aylıkları da yükseliyor. Bağ-Kur emeklilileri de bu hafta zamlı maaşlarına kavuşacak. Yapılan zamdan sonra Bağ-Kur emekli maaşları en az 1675 lira oldu. 6 aylık enflasyon sonucu oluşan sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük ne kadar oldu? İşte emekli maaşları ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 22.07.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 09:28
Emekli en az 1675 lira! İşte yeni emekli maaşları ve taban aylıklar!

Temmuz 2019'da açıklanan 6 aylık enflasyo sonucu 12.3 milyon emeklinin de maaşı yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni maaşlarına kavuşmaya başladı. En düşük ne kadar oldu? Taban aylıklar ne kadar değişti? İşte tüm detaylar şu şekilde...

Emekli en az 1675 lira! İşte yeni emekli maaşları ve taban aylıklar!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ilk 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.01, memur emeklilerinin ise yüzde 6.02 oldu.

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Emekli en az 1675 lira! İşte yeni emekli maaşları ve taban aylıklar!

Emeklilere zamlı maaş ödemeleri geçen hafta ödenmeye başladı. İlk ödemeler SSK emeklilerine yapıldı. SSK emeklileri 26 Temmuz'a kadar zamlı maaşlarını almaya devam edecek.

Emekli en az 1675 lira! İşte yeni emekli maaşları ve taban aylıklar!

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Bağ-Kur emeklileri ise 25-29 Temmuz'da yeni aylıklarını cebine koyacak.

Emekli en az 1675 lira! İşte yeni emekli maaşları ve taban aylıklar!

Memur emeklilerine ise önümüzdeki günlerde farkları yatırılacak.

Emekli en az 1675 lira! İşte yeni emekli maaşları ve taban aylıklar!

Yılın ikinci zammının açıklanması ile en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 595 lira 30 kuruştan bin 675 lira 22 kuruşa çıktı.

Emekli en az 1675 lira! İşte yeni emekli maaşları ve taban aylıklar!

Bin 189 lira 59 kuruş olan Bağ-Kur tarım emeklilerindeki taban maaş da bin 249 lira 19 kuruşa ulaştı.

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