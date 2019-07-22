Emekli en az 1675 lira! İşte yeni emekli maaşları ve taban aylıklar!
Emekli en az 1675 lira! İşte yeni emekli maaşları ve taban aylıklar!
Milyonlarca emekli Mayıs ayında ilk bayram ikramiyesini almıştı. Şimdi de Kurban Bayramı nedeniyle bin liralık ikramiye alacak olan emeklilerin taban aylıkları da yükseliyor. Bağ-Kur emeklilileri de bu hafta zamlı maaşlarına kavuşacak. Yapılan zamdan sonra Bağ-Kur emekli maaşları en az 1675 lira oldu. 6 aylık enflasyon sonucu oluşan zam sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte emekli maaşları ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 22.07.2019
09:22
Güncelleme Tarihi: 22.07.2019
09:28