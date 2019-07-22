Emekli en az 1675 lira! İşte yeni emekli maaşları ve taban aylıklar!

Temmuz 2019'da açıklanan 6 aylık enflasyo sonucu 12.3 milyon emeklinin de maaşı yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni maaşlarına kavuşmaya başladı. En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Taban aylıklar ne kadar değişti? İşte tüm detaylar şu şekilde...