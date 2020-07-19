Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Emekliye 2814 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar? İkramiyeler ne zaman ödenecek?

Emekliye 2814 TL! En düşük ne kadar? İkramiyeler ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emekli vatandaşa bu ay 3 ödeme birden yapılacak. Temmuz ayı ayında açıklanan 6 aylık enflasyona göre, emekliye zam oranı yüzde 1.75 farkıyla yüzde 5.75'e çıktı. Oluşan farka göre en düşük ne kadar olacak? İkramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 10:15
Emekliye 2814 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar? İkramiyeler ne zaman ödenecek?

Emekli vatandaşlar bu ay 6 aylık farkı nedeniyle oluşan zamlı maaşlarını alacak. Zam oranları netleştikten sonra bu ay maaşlar hesaplara yatacak. Ödemelerin yapılacağı tarihler de belli oldu. İşte emekli memur ödemeleri hakkındaki son gelişmeler ve detaylar...

Emekliye 2814 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar? İkramiyeler ne zaman ödenecek?

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin yüzde 4'lük Temmuz zammı yüzde 1.75 farkıyla yüzde 5.75'e çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekliye 2814 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar? İkramiyeler ne zaman ödenecek?

Takvim'in haberine göre, ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 814 lira 37 kuruşa çıktı.

Yani En düşük maaşta 153 liralık artış oluştu.

Emekliye 2814 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar? İkramiyeler ne zaman ödenecek?

BAKANLIK AÇIKLADI

Memur emeklileri, maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında oluyor. 3 Temmuz'daki verileri beklendiğinden, maaşlar bu ayın başında artış yansıtılmadan yatırıldı.

Emekliye 2814 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar? İkramiyeler ne zaman ödenecek?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler, oluşan zam farkını ise 28-29 Temmuz tarihlerinde alacak.

Emekliye 2814 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar? İkramiyeler ne zaman ödenecek?

ÜÇ ÖDEME BİRDEN

Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerin Ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk geldiği için Temmuz aylık farkı, Ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri birlikte ödenecek.

Emekliye 2814 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar? İkramiyeler ne zaman ödenecek?

Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA