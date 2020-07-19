Emekliye 2814 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar? İkramiyeler ne zaman ödenecek?

Emekli vatandaşlar bu ay 6 aylık enflasyon farkı nedeniyle oluşan zamlı maaşlarını alacak. Zam oranları netleştikten sonra bu ay maaşlar hesaplara yatacak. Ödemelerin yapılacağı tarihler de belli oldu. İşte emekli memur ödemeleri hakkındaki son gelişmeler ve detaylar...