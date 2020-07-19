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Emekliye 2814 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar? İkramiyeler ne zaman ödenecek?
Milyonlarca emekli vatandaşa bu ay 3 ödeme birden yapılacak. Temmuz ayı ayında açıklanan 6 aylık enflasyona göre, emekliye zam oranı yüzde 1.75 enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e çıktı. Oluşan farka göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İkramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 19.07.2020
09:45
Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
10:15
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