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  • Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorular! SSK, işsizlik maaşı, tazminat alma şartları ve emekli olma şartları...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorular! , maaşı, tazminat alma şartları ve emekli olma şartları...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren soruların cevapları 'da! Milyonlarca çalışanın merak ettiği tazminat alma şartları, emeklilik hesaplaması ve maaşı alma şartları gibi konuları Sabah Memurlar'a yöneltilen sorularla cevaplıyoruz. İşçi ve işverenlerin bu konulardaki yasal hakları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartlar aranıyor ve emeklilik hesaplaması nasıl yapılıyor? Tazminat veya alma şartları nelerdir? Sabah Memurlar'a yöneltilen soruları Sabah gazetesi yazarı Sabah Memurlar'a cevapladı. İşte milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren konularla ilgili sorular ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 17:44
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorular! SSK, işsizlik maaşı, tazminat alma şartları ve emekli olma şartları...

, milyonlarca çalışanın merak ettiği konuları cevaplamaya devam ediyor. Emeklilik maaşı, emekli olma şartları, maaşı alma şartları ve tazminat gibi önemli konular hakkında gelen sorular ve cevaplar...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorular! SSK, işsizlik maaşı, tazminat alma şartları ve emekli olma şartları...

Soru: Benim Türkiye'de bireysel emeklilik hesabin var ben devletten aldiğim %25 katı payını hemen alabiliyor muyum? Yoksa beş yılın sonunda mı veriyor devlet? Beş yıl paramı çekmeyi düşünmüyorum. Türkan YILDIZ

Cevap: Bireysel emeklilik sisteminde devlet siz her yatırdığınız taksite yüzde 25 katkı payı ekliyor. Bu para beş yılın sonunda değil her ay yatırılıyor. BES'te emeklilik için 10 yıl kalmak ve 56 yaş şartı bulunuyor. Daha erken çıkarsanız devlet katkılarını alamıyorsunuz. Ya da belli miktarını alabiliyorsunuz.

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorular! SSK, işsizlik maaşı, tazminat alma şartları ve emekli olma şartları...

Soru: 1996 yılında SGK başlangıcım var. 1999 dan önce SGK başlangıcı olanlar istifa etseler de kıdem tazminatı alabiliyorlar mı? FATİH TANER VURAL

Cevbap: Evet. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar istifa ettiklerinde tazminat alabilirler bunun için son çalıştıkları iş yerinde en az 1 yılı doldurmuş olmaları şartı bulunuyor. Ayrıca 3600 gün primlerinin olup olmadığına da bakılıyor.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorular! SSK, işsizlik maaşı, tazminat alma şartları ve emekli olma şartları...

Soru: Üniversitede yabancı uzman öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. SGK'ya gidip sorduğumuzda geçmişte işlenmeyen emekli primlerimi ödenek istediğimi söylediğimde geriye dönük ödeme olmuyor dediler. Siz ne düşünüyorsunuz? AYHAN UŞTUK

Cevap: SGK yetkilileri size doğru bilgi vermiş. Bu bir yasal kural geriye doğru boşluklar topla para ödeyerek tescil edilmiyor. Ancak sizi sigortasız çalıştırmışlarsa bunun için hizmet tespiti başvurusu yaparak tescil ettirebilirsiniz. Bunun için de 5 yıllık zaman aşımı var unutmayın

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorular! SSK, işsizlik maaşı, tazminat alma şartları ve emekli olma şartları...

Soru: Babam 60 yaşında. Yaştan emekli olacak. Ne kadar maaş alır ve hakları nelerdir? EBUBEKİR IRBAŞ

Cevap: Babanızın 60 yaş ile emekli olabilmesi için 1999 öncesi sigortası olması ve en az 3600 günü tamamlaması gerekiyor. Bunlar tamam ise emekli olabilir. Ne kadar maaş alacağını prim gün sayısı ve en önemlisi kazançları yani sigortaya bildirilen maaşları belirleyecek. Onlar yüksekse maaşı da yüksek olacak

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorular! SSK, işsizlik maaşı, tazminat alma şartları ve emekli olma şartları...

Soru: 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Metin Subaşı

Cevap: İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorular! SSK, işsizlik maaşı, tazminat alma şartları ve emekli olma şartları...

Soru: Uzun süredir romatizma ağrılarım, kireçlenmeye bağlı rahatsızlıklarım var. SGK kaplıca tedavisini karşılıyor mu? Nimet UZUN

Cevap: SGK, Sağlık Uygulama tebliği'nde yaptığı değişiklikle kaplıca tedavilerini de sağlık sigortası yardımları kapsamına almıştır ve bu kapsamda SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi, yol, refakatçi ve gündelik masraflarını karşılamaktadır. Ancak bu sağlık yardımlarından yararlanabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu koşulların başında "resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu alınması" gelmektedir ve bu raporda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekir. kaplıca tedavilerine ilişkin yol, gündelik ve refakatçi giderleri, tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanır.

Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilir.
Raporda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri de SGK tarafından karşılanmaktadır.

Kaplıca tedavilerinde yol gideri, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak ödenir. Hangi tesislerin işletme iznine sahip olduğunu gösteren listenin SGK'nın internet sayfasında yayınlandığını ve bu listeden seçim yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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