Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorular! SSK, işsizlik maaşı, tazminat alma şartları ve emekli olma şartları...

Soru: Uzun süredir romatizma ağrılarım, kireçlenmeye bağlı rahatsızlıklarım var. SGK kaplıca tedavisini karşılıyor mu? Nimet UZUN



Cevap: SGK, Sağlık Uygulama tebliği'nde yaptığı değişiklikle kaplıca tedavilerini de sağlık sigortası yardımları kapsamına almıştır ve bu kapsamda SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi, yol, refakatçi ve gündelik masraflarını karşılamaktadır. Ancak bu sağlık yardımlarından yararlanabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu koşulların başında "resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu alınması" gelmektedir ve bu raporda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekir. kaplıca tedavilerine ilişkin yol, gündelik ve refakatçi giderleri, tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanır.

Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilir.

Raporda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri de SGK tarafından karşılanmaktadır.

Kaplıca tedavilerinde yol gideri, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak ödenir. Hangi tesislerin işletme iznine sahip olduğunu gösteren listenin SGK'nın internet sayfasında yayınlandığını ve bu listeden seçim yapmanız gerektiğini hatırlatalım.