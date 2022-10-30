Giriş Tarihi: 30.10.2022 07:35
Güncelleme Tarihi: 30.10.2022
07:35
Son dakika | Yerli otomobil TOGG'un satışı başlıyor; İşte TOGG'da belirlenen satış yöntemi ve detaylar
Son dakika haberler: Türkiye Cumhuriyetin 99. yaşına girdiği tarihi günde yerli otomobili TOGG'u da banttan indirerek on yılların hayalini gerçeğe dönüştürdü. SABAH bu tarihi anların her saniyesine tanıklık ederek okurlarına aktardı.Kendisi bir akıllı cihaz olan ve 'Bir arabadan daha fazlası' olarak anılan TOGG'un fiyatı ve satışıyla ilgili adımlar da yeni dünyanın diline ve tarzına uygun biçimde online olarak gerçekleşecek. İşte TOGG konusunda merak edilenler ve önemli ayrıntılar... Ufuk Sandık kaleme aldı...