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Haberler Galeri Son dakika | Yerli otomobil TOGG'un satışı başlıyor; İşte TOGG'da belirlenen satış yöntemi ve detaylar
Giriş Tarihi: 30.10.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 07:35

Son dakika | Yerli otomobil TOGG'un satışı başlıyor; İşte TOGG'da belirlenen satış yöntemi ve detaylar

Son dakika haberler: Türkiye Cumhuriyetin 99. yaşına girdiği tarihi günde yerli otomobili TOGG'u da banttan indirerek on yılların hayalini gerçeğe dönüştürdü. SABAH bu tarihi anların her saniyesine tanıklık ederek okurlarına aktardı.Kendisi bir akıllı cihaz olan ve 'Bir arabadan daha fazlası' olarak anılan TOGG'un fiyatı ve satışıyla ilgili adımlar da yeni dünyanın diline ve tarzına uygun biçimde online olarak gerçekleşecek. İşte TOGG konusunda merak edilenler ve önemli ayrıntılar... Ufuk Sandık kaleme aldı...

UFUK SANDIK
Son dakika | Yerli otomobil TOGG’un satışı başlıyor; İşte TOGG’da belirlenen satış yöntemi ve detaylar

Türkiye'nin otomobili Togg'un üretiminin yapıldığı Bursa'daki Gemlik Kampüsü'nün açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV'un seri üretim bandından da inişi kutlandı. 2023 ilk çeyreğinde yola çıkacak model online olarak satılacak

Son dakika | Yerli otomobil TOGG’un satışı başlıyor; İşte TOGG’da belirlenen satış yöntemi ve detaylar

Türkiye'nin Devrimle'le başlayan 60 yıllık hayali gerçek oldu. Türkiye'nin otomobili Togg'un üretileceği Bursa'daki Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

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Son dakika | Yerli otomobil TOGG’un satışı başlıyor; İşte TOGG’da belirlenen satış yöntemi ve detaylar

Açılışta, ayrıca Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi de kutlandı.

Son dakika | Yerli otomobil TOGG’un satışı başlıyor; İşte TOGG’da belirlenen satış yöntemi ve detaylar

Fabrikada üretilen ilk araçlar homologasyon testlerine tabi tutulacak. Testlerin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ile pazara çıkacak.

Son dakika | Yerli otomobil TOGG’un satışı başlıyor; İşte TOGG’da belirlenen satış yöntemi ve detaylar

Ardından yine C segmentindeki Sedan modeli üretilecek. Togg, otomotiv sektöründeki değişimleri göz önüne alarak hatchback modelin üretimden vazgeçerek, bugün trend haline gelen Cross Coupe'yi üretme karar aldı.

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