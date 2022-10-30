TOGG heyecanı Türkiye'yi sardı! İşte TOGG hakkında tüm detaylar | Video

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Başkan Erdoğan'dan Togg Gemlik Kampüsü açılışında önemli açıklamalar | Video 29.10.2022 | 20:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde | Video 29.10.2022 | 18:42
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Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak Togg fiyat listesi ve ön sipariş için tarih belli olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan aracın fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. 'Togg fiyatı ne kadar olacak, yerli otomobil ne zaman yollara çıkacak' sorularıyla beraber Türkiye'yi büyük bir heyecan sardı.