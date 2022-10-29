Giriş Tarihi: 29.10.2022 17:16
Güncelleme Tarihi: 29.10.2022
17:17
TOGG satış fiyatı listesi! TOGG yerli ve milli otomobilin satış fiyatı ne kadar? İşte TOGG'un özellikleri, modelleri ve renkleri
TOGG fabrikası günler sonra seri üretim bandı açılışını kutlayacak ve satış için birçok ayrıntı da netleşmeye başlayacak. Peki Türkiye'nin yüzde 100 elektrikli yerli otomobili TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Paket ve fiyat bilgileri sorulan yetkililer emsalleriyle rekabet edebilecek bir fiyata işaret ediyor. Bu aralık kaç TL'ye tekabül ediyor? İşte TOGG'un sınıf arkadaşlarının listesi ve ortalama fiyatı ortaya çıkaran o liste