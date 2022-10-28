Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İşte P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız | Video 21.10.2022 | 14:44
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Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Seri üretim ne zaman? | Video 20.10.2022 | 11:58
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Türkiye'nin vizyon projesi olan TOGG, Cumhuriyetin 99. yılının kutlanacağı yarın banttan inecek. 8 yılda 1 milyon aracın üretilmesi hedefleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un üretim tesisinin açılışını yapacak.