Video Türkiye Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video
Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video

Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video

28.10.2022 | 09:53

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Türkiye'nin vizyon projesi olan TOGG, Cumhuriyetin 99. yılının kutlanacağı yarın banttan inecek. 8 yılda 1 milyon aracın üretilmesi hedefleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un üretim tesisinin açılışını yapacak.

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