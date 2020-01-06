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  • Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

'un fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

'un fiyatı ne kadar olacak? Türkiye'nin merak ettiği konuyla ilgili Cumhurbaşkanı 'dan çok önemli bir açıklama geldi. 1961 yılında üretilen fakat başarısız yerli otomobil girişimi olarak tarihimizdeki yerini alan Devrim'den 58 yıl sonra büyük bir adım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde Türkiye ilk yerli otomobiline kavuştu. Yerli otomobilin üretimi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üstlenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan dün bir canlı yayında yerli otomobil hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bunlardan biri de yerli otomobilin fiyatıyla ilgiliydi.

Giriş Tarihi: 06.01.2020 07:44 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 09:29
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

Türkiye yerli otomobilini bekliyor. 2022 yılında nihayet yerli otomobilimiz yollarda olacak. Başkan Erdoğan hakkında verdiği yeni bilgiler heyecan yarattı.

Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı , konuk olduğu CNN TÜRK-Kanal D canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

Erdoğan, ''le ilgili konu konuşulurken en çok merak edilen soruyu da cevapladı.

Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobille ilgili yaptığı o açıklama:

Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

Türkiye'nin Otomobili'ni nasıl değerlendirdiği sorulan Erdoğan, "İlk arkadaşlar bu tasarımını getirdikleri zaman hakikaten bu tasarım bana ayrı bir heyecan vermişti.

Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

5 babayiğit derken zaten bu kararlılıkla attık.

Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

Bu 5 babayiğit de ülkemizdeki hatırı sayılır önemli iş adamları.

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