Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

Yerli otomobilTOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Türkiye'nin merak ettiği konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok önemli bir açıklama geldi. 1961 yılında üretilen fakat başarısız yerli otomobil girişimi olarak tarihimizdeki yerini alan Devrim'den 58 yıl sonra büyük bir adım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde Türkiye ilk yerli otomobiline kavuştu. Yerli otomobilin üretimi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üstlenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan dün bir canlı yayında yerli otomobil hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bunlardan biri de yerli otomobilin fiyatıyla ilgiliydi.
Giriş Tarihi: 06.01.2020
07:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
09:29
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