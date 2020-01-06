Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında yerli otomobilin fiyatı hakkında flaş açıklama!
Türkiye'nin yerli otomobilinin fiyatı ne kadar olacak? Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin tanıtılmasın ardından merak edilen 'Yerli otomobilin fiyatı ne olacak?' sorusunun cevabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında verdi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında bir soru üzerine yerli otomobilin fiyatının vatandaşların alım gücü seviyesinde olacağını belirterek "Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum" dedi.
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