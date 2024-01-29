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Haberler Galeri Kan şekerinin tavan yaptığının habercisi! Ayaklarda ortaya çıkan diyabet belirtisi
Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 09:12

Kan şekerinin tavan yaptığının habercisi! Ayaklarda ortaya çıkan diyabet belirtisi

Diyabet, kişinin kan şekeri seviyesinin tehlikeli derecede yükselmesine neden olan bir durumu tanımlar. Daha da kötüsü, erken belirtiler genellikle gözden kaçar sağlığınıza büyük zararlar verebilir. Ancak ayakların ısınmamasından karıncalanma hissine kadar altı belirti, genellikle yüksek kan şekeri seviyesinin neden olduğu ciddi bir sağlık sorununa karşı sizi uyarabilir.

Kan şekerinin tavan yaptığının habercisi! Ayaklarda ortaya çıkan diyabet belirtisi

Bazı durumlarda tedavi edilmeyen diyabet, diyabetik nöropatiye ilerleyebilir ve altı uyarı işaretini tetikleyebilir. Doktor da dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Kan şekerinin tavan yaptığının habercisi! Ayaklarda ortaya çıkan diyabet belirtisi

Doktoru, nöropatinin belirtilerini anlattı, nedenlerini detaylı şekilde açıkladı.

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Kan şekerinin tavan yaptığının habercisi! Ayaklarda ortaya çıkan diyabet belirtisi

Doktor aşağıdaki altı işarete dikkat edilmesini önerdi:

  • Yanma hissi (özellikle ayaklarınızın alt kısmında, topuklarda, tabanlarda ve ayak parmaklarında)
  • Uyuşma
  • İğne ve batma hissi
  • Karıncalanma hissi
  • Ayaklarda soğukluk
  • Ayaklarınızda his kaybı
Kan şekerinin tavan yaptığının habercisi! Ayaklarda ortaya çıkan diyabet belirtisi

Doktor, eğer nöropati diyabetle ilişkiliyse "o zaman kan şekeri seviyenize bakmanız gerektiğini " açıkladı.

Kan şekerinin tavan yaptığının habercisi! Ayaklarda ortaya çıkan diyabet belirtisi

Ancak bu sinir hasarının "nedenine bağlı olarak çoğunlukla geri döndürülemez" olduğunu belirtti.

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