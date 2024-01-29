Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
09:12
Kan şekerinin tavan yaptığının habercisi! Ayaklarda ortaya çıkan diyabet belirtisi
Diyabet, kişinin kan şekeri seviyesinin tehlikeli derecede yükselmesine neden olan bir durumu tanımlar. Daha da kötüsü, erken belirtiler genellikle gözden kaçar sağlığınıza büyük zararlar verebilir. Ancak ayakların ısınmamasından karıncalanma hissine kadar altı belirti, genellikle yüksek kan şekeri seviyesinin neden olduğu ciddi bir sağlık sorununa karşı sizi uyarabilir.