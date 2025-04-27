Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş’ta Immobile için karar çıktı! Hat-trick yapan yıldız kafaları karıştırmıştı…
Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 10:17

Beşiktaş’ta Immobile için karar çıktı! Hat-trick yapan yıldız kafaları karıştırmıştı…

Süper Lig'in 33.haftasında Hatayspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Ciro Immobile, haftalar sonra etkili bir performans ortaya koyarken, siyah-beyazlı yönetimin yüzünü de güldürdü. Kartal'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı hedeflediği golcü oyuncunun hat-trick yapması kafaları karıştırdı. Yönetimin, tecrübeli oyuncu konusundaki düşüncesi de ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

Beşiktaş’ta Immobile için karar çıktı! Hat-trick yapan yıldız kafaları karıştırmıştı…

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip gelirken, Ciro Immobile maça performansıyla damga vurdu.

Beşiktaş’ta Immobile için karar çıktı! Hat-trick yapan yıldız kafaları karıştırmıştı…

İtalyan golcü, 5 haftalık suskunluğunu, Atakaş Hatayspor karşısında yaptığı hat-trickle bozmayı başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş’ta Immobile için karar çıktı! Hat-trick yapan yıldız kafaları karıştırmıştı…

Maçın ardından konuşan yıldız futbolcu, "Çok mutluyum. Benim için, bir santrfor için goller atmak çok önemliydi. Ben de zor zamanlar geçirdim. Hakkımda gerçek olmayan şeyler konuşuldu ama hem kendim hem de takım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta Immobile için karar çıktı! Hat-trick yapan yıldız kafaları karıştırmıştı…

Immobile'nin Hatayspor maçında ikisi penaltıdan üç gol atması Beşiktaş yönetiminin yüzünü güldürdü.

Beşiktaş’ta Immobile için karar çıktı! Hat-trick yapan yıldız kafaları karıştırmıştı…

FORM ARTIŞI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Uzun süredir formsuz olan İtalyan yıldızın, 6 milyon Euro'luk yıllık ücreti de düşünüldüğünde yaz döneminde gelecek tekliflerin sınırlı kalacağı bekleniyordu.