Beşiktaş’ta Immobile için karar çıktı! Hat-trick yapan yıldız kafaları karıştırmıştı…

Maçın ardından konuşan yıldız futbolcu, "Çok mutluyum. Benim için, bir santrfor için goller atmak çok önemliydi. Ben de zor zamanlar geçirdim. Hakkımda gerçek olmayan şeyler konuşuldu ama hem kendim hem de takım için mutluyum." ifadelerini kullandı.