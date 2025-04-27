Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
10:17
Beşiktaş’ta Immobile için karar çıktı! Hat-trick yapan yıldız kafaları karıştırmıştı…
Süper Lig'in 33.haftasında Hatayspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Ciro Immobile, haftalar sonra etkili bir performans ortaya koyarken, siyah-beyazlı yönetimin yüzünü de güldürdü. Kartal'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı hedeflediği golcü oyuncunun hat-trick yapması kafaları karıştırdı. Yönetimin, tecrübeli oyuncu konusundaki düşüncesi de ortaya çıktı. İşte haberin detayları…