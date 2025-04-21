Giriş Tarihi: 21.04.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
07:51
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna şok tepki! Mourinho'nun o sözleri tepki gördü...
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırladı. Sarı-lacivertli takım son dakikalarda yediği golle şoka uğradı ve karşılaşma 3-3 sona erdi. Maçın ardından taraftarları yönetim istifa tezahüratlarında bulundu ve müzik açan DJ kabinine saldırdı. F.Bahçe taraftarı oyundan alınan yıldız oyuncuyu ıslıklarken, maçın ardından konuşan Mourinho'nun o sözlerine de büyük tepki gösterdi.