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Giriş Tarihi: 21.04.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 07:51

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna şok tepki! Mourinho'nun o sözleri tepki gördü...

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırladı. Sarı-lacivertli takım son dakikalarda yediği golle şoka uğradı ve karşılaşma 3-3 sona erdi. Maçın ardından taraftarları yönetim istifa tezahüratlarında bulundu ve müzik açan DJ kabinine saldırdı. F.Bahçe taraftarı oyundan alınan yıldız oyuncuyu ıslıklarken, maçın ardından konuşan Mourinho'nun o sözlerine de büyük tepki gösterdi.

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Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusuna şok tepki! Mourinho’nun o sözleri tepki gördü...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe - Kayserispor maçı inanılmaz bir sona sahne oldu. 1-0 geriden gelerek 3-2 öne geçen Fenerbahçe, maçın son dakikalarında Talha Sarıaslan'ın golüne engel olamadı ve sahadan 3-3 berabere ayrıldı ve zirve yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusuna şok tepki! Mourinho’nun o sözleri tepki gördü...

FENERBAHÇE BU SEZON DİREKLERİ GEÇEMİYOR

Fenerbahçe, 1-0 gerideyken 16'da En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direkten döndü. 90+6'da Skriniar'ın vuruşu yan direkte patladı. Kanarya bu sezon 19 kez direğe takıldı.

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Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusuna şok tepki! Mourinho’nun o sözleri tepki gördü...

SON NEFESTE YIKILIYOR

Mourinho'nun takımı Fenerbahçe, bu sezon son 15 dakika ve 90+'larda kalesinde 5 gole engel olamadı. 76-90 arasında ağları 3 kez sarsılan Kanarya, uzatmada da filelerini 2 defa düşürdü. Fenerbahçe bu maçlarda 6 puan kaybederken zirve yarışında da büyük yara aldı.

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusuna şok tepki! Mourinho’nun o sözleri tepki gördü...

Kayserispor karşısında 2 puan bırakan Fenerbahçe puanını 72'ye yükseltti ve 77 puanda olan Galatasaray ile arasındaki puan farkı da açılmış oldu.

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusuna şok tepki! Mourinho’nun o sözleri tepki gördü...

MOURINHO MUHABİRİN SORUSUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, taktik anlayışı ve tercihleri ile taraftarları adeta çileden çıkardı. Maçtan sonra yaptığı açıklamada, yenilen golleri basit top kayıplarına bağlaması ve kaybedilen iki puanda şanssızlığın da etkisi olduğunu belirtmesi ise tepkileri arttırdı.