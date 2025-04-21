Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusuna şok tepki! Mourinho’nun o sözleri tepki gördü...

MOURINHO MUHABİRİN SORUSUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, taktik anlayışı ve tercihleri ile taraftarları adeta çileden çıkardı. Maçtan sonra yaptığı açıklamada, yenilen golleri basit top kayıplarına bağlaması ve kaybedilen iki puanda şanssızlığın da etkisi olduğunu belirtmesi ise tepkileri arttırdı.