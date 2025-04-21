Video Spor Jose Mourinho: "Hataların bedelini ödedik" | Video
Jose Mourinho:

Jose Mourinho: "Hataların bedelini ödedik" | Video

21.04.2025 | 08:42

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-3 berabere kaldıkları Kayserispor karşısında şanssız olduklarını vurgulayarak, "Hatalar yaptık ve hataların bedelini ödedik" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk şansının azalmasıyla ilgili gelen soruya yanıt vererek sözlerine başlayan Mourinho, "Ben bu yönde gitmek istemiyorum. Şansımız var mı, yok mu değerlendirmesi istemiyorum. Eylül ayındaki şampiyonluk şansımız neredeyse belki de şu andaki şansımız da aynıdır. Bunu yaparsam bugünkü maçı konuşmaktan kaçar gibi olurum. Bugünkü maçta alınan sonucun sebebi çok fazla hatalar yapmamızdı. Kostic'in En-Nesyri'ye ortası vardı. Skriniar'ın direkten dönen topu maçı bitirebilirdik. Skoru 4-3'e getirebilirdi. Şanssızdık, hatalar yaptık ve hataların bedelini ödedik. Bu takımın teknik direktörü benim ve bugün kötü sonuç aldık. Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşmak istesem çok uzun konuşma olur" ifadelerini kullandı.

"İNİŞLER-ÇIKIŞLAR OLAN PERFORMANS SERGİLEDİK"
Sarı-lacivertli camianın kriz içinde olduğu ve kendisinin de kriz yönetimiyle ilgili gelen soruya ise Mourinho, "Ben soyunma odasındaki krizlerle baş etmeye alışığım. Çünkü oranın lideri benim. Bazen de tersi de olabiliyor; mutluluk olduğunda kontrol etmem gerekiyor. Bugün çok fazla pas hatası yaptık. 3 gol de aynıydı. 2 ve 3. golde aynı şey oldu. Rakibin yaptığı ortaya baskı yapmadık. Ceza sahası içinde markaj yapmadık. 2-1 olunca risk aldım. 3-2 olunca 2 değişiklik hakkım vardı. Takıma denge katmaya çalıştım. Yapmamamız gereken top kayıpları yaptık. Ofansif olarak iyiydik. En-Nesyri ve Skriniar'ın şutları vardı. Çok fazla pozisyon ürettik. Takımın yapmış olduğu top kayıpları, kırılganlığı görebiliyorsunuz. İnişler-çıkışlar olan performans sergiledik. Yapmış olduğumuz hataların bedelini ödedik" diye konuştu.

"BENİM KÜLTÜRÜMDE DENGELİ BİRİYİM"
Jose Mourinho, futbol kültüründe eleştirilerin olduğunu ve kendisinde çok fazla sorumluluk hissettiğini belirterek şunları söyledi:
"Ben zaten her gün analiz ediyorum. Kazanmışız, kaybetmişiz. Bu kültürde inişler-çıkışlar var. 4-5 maç kazandığımız zaman en iyi teknik direktör oluyorsunuz. İşler kötü gittiğinde en kötü teknik direktör olabiliyorsunuz. Benim kültürümde ise dengeli biriyim. Çok fazla sorumluluk hissediyorum. Değişen tek şey, daha mutlu veya daha mutsuz oluyorum. Bununla ilgili hiçbir şey değişmiyor."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jose Mourinho: Hataların bedelini ödedik | Video 05:01
Jose Mourinho: "Hataların bedelini ödedik" | Video 21.04.2025 | 08:42
Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından müzik açan görevliye tepki gösterdi | Video 00:16
Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından müzik açan görevliye tepki gösterdi | Video 21.04.2025 | 08:42
Kocaelispor taraftarı, maç için İstanbul’da olan takımın oteline koştu | Video 01:32
Kocaelispor taraftarı, maç için İstanbul’da olan takımın oteline koştu | Video 20.04.2025 | 08:34
Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü | Video 02:35
Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü | Video 20.04.2025 | 08:34
Ole Gunnar Solskjaer: Kötü sonuçlar takımı olumsuz etkiliyor | Video 06:34
Ole Gunnar Solskjaer: "Kötü sonuçlar takımı olumsuz etkiliyor" | Video 20.04.2025 | 08:33
Trabzonspor, İrfan Can’ı mı istiyor? | Video 00:36
Trabzonspor, İrfan Can'ı mı istiyor? | Video 17.04.2025 | 12:55
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: Galatasaray’a karşı en iyi şekilde hazırlanmamız lazım | Video 03:59
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: "Galatasaray'a karşı en iyi şekilde hazırlanmamız lazım" | Video 16.04.2025 | 12:58
Fenerbahçe sözleri Burak Yılmaz’ı çıldırttı | Video 00:29
Fenerbahçe sözleri Burak Yılmaz'ı çıldırttı | Video 14.04.2025 | 13:41
Hasan Arat: Tevfik Yamantürk derhal istifa etmelidir | Video 09:03
Hasan Arat: "Tevfik Yamantürk derhal istifa etmelidir" | Video 13.04.2025 | 12:40
Beşiktaş Divan Kurulu’nda gerginlik! Eski başkan Hasan Arat’a yumruklu saldırı! İşte o anlar... | Video 01:44
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik! Eski başkan Hasan Arat'a yumruklu saldırı! İşte o anlar... | Video 12.04.2025 | 16:09
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı öncesi Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında gerginlik! | Video 00:21
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı öncesi Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında gerginlik! | Video 12.04.2025 | 10:57
Cristiano Ronaldo’nun Fas’taki otelinde korkutan yangın | Video 00:19
Cristiano Ronaldo'nun Fas'taki otelinde korkutan yangın | Video 08.04.2025 | 15:55
Ole Gunnar Solskjaer: İkinci yarı forması için savaşan oyuncular gördük | Video 06:22
Ole Gunnar Solskjaer: "İkinci yarı forması için savaşan oyuncular gördük" | Video 08.04.2025 | 08:44
Jose Mourinho’dan Okan Buruk açıklaması: Eminim Hollywood’dakiler de izlemiştir | Video 10:53
Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması: "Eminim Hollywood'dakiler de izlemiştir" | Video 07.04.2025 | 08:36
Metin Öztürk, hakem raporunu açıkladı: Foti, Barış’ın annesine küfür etmiş 01:25
Metin Öztürk, hakem raporunu açıkladı: "Foti, Barış'ın annesine küfür etmiş" 04.04.2025 | 23:18
GOL | Beşiktaş 1-3 Göztepe 01:11
GOL | Beşiktaş 1-3 Göztepe 03.04.2025 | 22:41
GOL | Beşiktaş 1-2 Göztepe 02:41
GOL | Beşiktaş 1-2 Göztepe 03.04.2025 | 22:41
GOL | Beşiktaş 1-3 Göztepe 01:11
GOL | Beşiktaş 1-3 Göztepe 03.04.2025 | 22:25
GOL | Beşiktaş 1-2 Göztepe 02:41
GOL | Beşiktaş 1-2 Göztepe 03.04.2025 | 22:25
GOL | Beşiktaş 1-1 Göztepe 01:07
GOL | Beşiktaş 1-1 Göztepe 03.04.2025 | 21:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY