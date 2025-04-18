Giriş Tarihi: 18.04.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
10:35
Galatasaray için olay Talisca açıklaması! “Teklif yaptım”
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, kritik maçtan 3 puan alarak liderliğini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan Cimbom için olay yaratan bir transfer açıklaması geldi. Menajer George Gardi, sarı-lacivertli takımın kadrosuna kattığı Anderson Talisca için olay yaratan bir itiraf yaptı. İşte detaylar…