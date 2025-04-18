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Haberler Galeri Galatasaray için olay Talisca açıklaması! “Teklif yaptım”
Giriş Tarihi: 18.04.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 10:35

Galatasaray için olay Talisca açıklaması! “Teklif yaptım”

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, kritik maçtan 3 puan alarak liderliğini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan Cimbom için olay yaratan bir transfer açıklaması geldi. Menajer George Gardi, sarı-lacivertli takımın kadrosuna kattığı Anderson Talisca için olay yaratan bir itiraf yaptı. İşte detaylar…

Galatasaray için olay Talisca açıklaması! Teklif yaptım

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. Haftasında sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray için olay Talisca açıklaması! Teklif yaptım

PUAN FARKI ÜÇ

Sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

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Galatasaray için olay Talisca açıklaması! Teklif yaptım

Kritik maçtan galip gelerek puan farkını korumak isteyen Galatasaray için dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi.

Galatasaray için olay Talisca açıklaması! Teklif yaptım

GARDI'DEN TALISCA İTİRAFI

Galatasaray'la yakınlığı bilinen Menajer George Gardi, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Anderson Talisca için teklif yaptığını söyledi.

Galatasaray için olay Talisca açıklaması! Teklif yaptım

Gardi ayrıca, Fenerbahçe'nin de daha önce Mauro Icardi'yi transfer etmek istediğini öne sürdü.