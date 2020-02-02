Galatasaray - Kayserispor maçından kareler

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta sarı kırmızılılar rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik puanların sahibi olurken Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru sarı kırmızılı formaya asistle geri döndü ve maç sonrasında üçlüyü çektiren isim oldu. İşte Galatasaray - Kayserispor maçından öne çıkan detaylar...