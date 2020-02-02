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- maçından kareler

, Süper Lig'in 20. haftasında evinde 'u 4-1 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sarı kırmızılılar bu sonuçla puanını 36'ya yükselterek lider Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkını 5'e indirirken Kayserispor 11 puanda kaldı. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve sezon başında transfer olduğu Monaco'dan devre arasında kiralanan sarı kırmızılı formaya asistle geri döndü. Maç sonrasında üçlüyü çektiren de Onyekuru. İşte Galatasaray - Kayserispor maçının ardından yaşanan o anlar...

Giriş Tarihi: 02.02.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 22:42
Galatasaray - Kayserispor maçından kareler

Süper Lig'in 20. haftasında , 'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta sarı kırmızılılar rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik puanların sahibi olurken Nijeryalı oyuncu sarı kırmızılı formaya asistle geri döndü ve maç sonrasında üçlüyü çektiren isim oldu. İşte Galatasaray - Kayserispor maçından öne çıkan detaylar...

Galatasaray - Kayserispor maçından kareler

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Hes Kablo 'u 4-1 yenen , galibiyet serisini sürdürdü.

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Galatasaray - Kayserispor maçından kareler

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada 'ın gollerini Adem Büyük, Ryan Donk ve Sofiane Feghouli (2) atarken, Hes Kablo 'un tek golünü ise Muris Mesanovic kaydetti.

Galatasaray - Kayserispor maçından kareler

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, rakibi karşısında elde ettiği bu galibiyetle ligde art arda 4. maçından da üstün ayrıldı.

Galatasaray - Kayserispor maçından kareler

, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı maçlarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo 'u mağlup etti.

Galatasaray - Kayserispor maçından kareler

Süper Lig'de puanını 36'ya çıkaran , lider Demir Grup Sivasspor ile olan puan farkını da 5'e indirdi.

Galatasaray - Kayserispor maçından kareler

Feghouli gol sayısını 4'e çıkardı

Karşılaşmada iki kez ağları havalandıran Sofiane Feghouli, bu sezon ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

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