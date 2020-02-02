Galatasaray - Kayserispor maçından kareler

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sarı kırmızılılar bu sonuçla puanını 36'ya yükselterek lider Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkını 5'e indirirken Kayserispor 11 puanda kaldı. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve sezon başında transfer olduğu Monaco'dan devre arasında kiralanan Henry Onyekuru sarı kırmızılı formaya asistle geri döndü. Maç sonrasında üçlüyü çektiren de Onyekuru. İşte Galatasaray - Kayserispor maçının ardından yaşanan o anlar...
Giriş Tarihi: 02.02.2020
22:37
Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
22:42
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ