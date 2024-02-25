Galatasaray’da Fernando Muslera depremi! Mertens yerine dünya yıldızı geliyor...

Giriş Tarihi: 25.02.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
12:16
UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve bu sezon Avrupa defterini kapatan Galatasaray bugün evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Ara transfer sezonunda kadrosunu Köhn, Aurier ve Carlos Vinicius ile güçlendiren sarı-kırmızılı takımda ayrılık rüzgarları esiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımın kaptanı Muslera hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Ayrıca takımın yıldızlarından Mertens'in yerine de gelecek 2 aday da ortaya çıktı.