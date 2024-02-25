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Haberler Galeri Galatasaray'da Fernando Muslera depremi! Mertens yerine dünya yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 25.02.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 12:16

Galatasaray'da Fernando Muslera depremi! Mertens yerine dünya yıldızı geliyor...

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve bu sezon Avrupa defterini kapatan Galatasaray bugün evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Ara transfer sezonunda kadrosunu Köhn, Aurier ve Carlos Vinicius ile güçlendiren sarı-kırmızılı takımda ayrılık rüzgarları esiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımın kaptanı Muslera hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Ayrıca takımın yıldızlarından Mertens'in yerine de gelecek 2 aday da ortaya çıktı.

Galatasaray’da Fernando Muslera depremi! Mertens yerine dünya yıldızı geliyor...

Sparta Prag'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Galatasaray’da Fernando Muslera depremi! Mertens yerine dünya yıldızı geliyor...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında hata yapmak istemeyen Cimbom, bugün evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

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Galatasaray’da Fernando Muslera depremi! Mertens yerine dünya yıldızı geliyor...

ICARDI'YE KÖTÜ HABER

G.Saray'ın Arjantinli forveti, "hakareti" nedeniyle 41. madde uyarınca tedbirsiz olarak disipline gönderildi. Bu maddeye göre Icardi'ye 2-5 maçtan men cezası çıkabilir.

Galatasaray’da Fernando Muslera depremi! Mertens yerine dünya yıldızı geliyor...

TRANSFERDE SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Avrupa defterini kapatan Galatasaray'da aynı zamanda yeni sezon için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’da Fernando Muslera depremi! Mertens yerine dünya yıldızı geliyor...

MERTENS YERİNE İKİ ADAY

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a gelen ve ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Mertens, bu sezon da gösterdiği performansla alkış alıyor.

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