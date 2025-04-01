Giriş Tarihi: 01.04.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
12:08
Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de forma giymiş futbolcular! Bakın listede kimler var kimler...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Kıtalararası derbi olarak nitelendirilen dev mücadele, her iji taraf açısından da büyük önem taşıyor. Müsabaka öncesinde, asırlık kulüplerin her ikisinde de forma giymiş futbolcuları sizler listeledik. İşte derbi heyecanını iki tarafta da yaşamış futbolcular...