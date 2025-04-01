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Haberler Galeri Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de forma giymiş futbolcular! Bakın listede kimler var kimler...
Giriş Tarihi: 01.04.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 12:08

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de forma giymiş futbolcular! Bakın listede kimler var kimler...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Kıtalararası derbi olarak nitelendirilen dev mücadele, her iji taraf açısından da büyük önem taşıyor. Müsabaka öncesinde, asırlık kulüplerin her ikisinde de forma giymiş futbolcuları sizler listeledik. İşte derbi heyecanını iki tarafta da yaşamış futbolcular...

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular! Bakın listede kimler var kimler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular! Bakın listede kimler var kimler...

Buna göre iki takımda kazanmayı isterken, asırlık kulüplerin her ikisinde de forma giymiş futbolcuları listeledik.

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Hem Galatasaray hem Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular! Bakın listede kimler var kimler...

İşte her iki yakada da derbi heyecanını yaşamış futbolcular...

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular! Bakın listede kimler var kimler...

SAFFET SANCAKLI

1994-1995 Galatasaray / 1996-1998 Fenerbahçe

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular! Bakın listede kimler var kimler...

SERGEN YALÇIN

1999 Fenerbahçe / 1999-2000 / 2001 2002 Galatasaray