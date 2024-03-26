Hugh Dallas kimdir, neden gündemde? Hakem Hugh Dallas kaç yaşında, nereli, kaç yıldır Türkiye’de?

Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
10:02
26 Şubat'ta oynanan Galatasaray ve Antalya maçındaki sarı kırmızılı takım lehine verilen penaltı kararı gündemi meşgul ediyor. Söz konusu karardan sonra Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Hugh Dallas ile hakem Abdülkadir Bitigen arasında geçen konuşmaların yer aldığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Hugh Dallas'ın, maçı yöneten iki hakeme de yanlış karar verdiklerini söyleyerek bunun sebeplerini sorduğu görülürken İskoç hakem Hugh Dallas hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Hugh Dallas kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç yıldır Türkiye'de? İşte detaylar.