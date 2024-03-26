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Haberler Galeri Hugh Dallas kimdir, neden gündemde? Hakem Hugh Dallas kaç yaşında, nereli, kaç yıldır Türkiye'de?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 10:02

Hugh Dallas kimdir, neden gündemde? Hakem Hugh Dallas kaç yaşında, nereli, kaç yıldır Türkiye'de?

26 Şubat'ta oynanan Galatasaray ve Antalya maçındaki sarı kırmızılı takım lehine verilen penaltı kararı gündemi meşgul ediyor. Söz konusu karardan sonra Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Hugh Dallas ile hakem Abdülkadir Bitigen arasında geçen konuşmaların yer aldığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Hugh Dallas'ın, maçı yöneten iki hakeme de yanlış karar verdiklerini söyleyerek bunun sebeplerini sorduğu görülürken İskoç hakem Hugh Dallas hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Hugh Dallas kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç yıldır Türkiye'de? İşte detaylar.

Hugh Dallas kimdir, neden gündemde? Hakem Hugh Dallas kaç yaşında, nereli, kaç yıldır Türkiye’de?

Süper Lig hakemleriyle MHK Danışmanı Hugh Dallas ve VAR'dan sorumlu Cem Satman'ın katıldığı toplantı Türk futbolunu yakından takip edenlerin gündemini meşgul ediyor. Ali Koç, hakemlerin 1 Mart'ta bir toplantı yaptığını, Galatasaray lehine verdikleri penaltının yanlış olduğunu itiraf ettiği ve bu görüntülerin, TFF'nin elinde olduğunu söylemişti. Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Hugh Dallas da sızdırılan videoda yanlış karar verdiklerini söyleyerek bunun sebeplerini sorguladığı görüldü. Peki, Hugh Dallas kimdir? Hakem Hugh Dallas kaç yaşında aslen nereli ve kaç yıldır Türkiye'de?

Hugh Dallas kimdir, neden gündemde? Hakem Hugh Dallas kaç yaşında, nereli, kaç yıldır Türkiye’de?

HUGH DALLAS İLE ABDULKADİR BİTİGEN ARASINDA OLAY KONUŞMA!

Galatasaray - Antalyaspor maçını yöneten hakem Abdulkadir Bitigen'in, Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı konuşma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Konuşmada 26 Şubat'ta oynanan G.Saray-Antalya müsabakası yer aldı. Sarı-kırmızılılardan Tete ile Akdeniz ekibinden Van de Streek'in pozisyonunda orta hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirmiş, VAR'daki Özgür Yankaya'nın çağrısıyla pozisyonu monitörde izledikten sonra penaltı vermişti.

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Hugh Dallas kimdir, neden gündemde? Hakem Hugh Dallas kaç yaşında, nereli, kaç yıldır Türkiye’de?

Hugh Dallas'ın, iki hakeme de yanlış karar verdiklerini söyleyerek bunun sebeplerini sorduğu görüldü. "Hâlâ penaltı olduğunu düşünüyor musun" sorusu yöneltilen Bitigen, "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi. Yankaya'ya ise "Niye bu kadar basit bir temas için hakemi çağırıp onu baskı altında bıraktın" sorusu soruldu.

Yankaya da "Hata yaptım. Hakem orada görmediğini söyleyince inceledim ve itiraz eden oyuncular vardı orada, beklentiye baktım. Neden yaptığımı hâlâ sorguluyorum. Bazen hata yapabiliyoruz" dedi. Videonun sonunda Dallas'ın, "Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hugh Dallas kimdir, neden gündemde? Hakem Hugh Dallas kaç yaşında, nereli, kaç yıldır Türkiye’de?

HUGH DALLAS KİMDİR?
Hugh Dallas, 26 Ekim 1957 doğumlu İskoç eski bir futbol hakemidir. 1998 ve 2002 Dünya Kupası'nda düdük çalmış ve 2002 Dünya Kupası finali de dahil olmak üzere birçok önemli maç yönetmiştir.

Hugh Dallas kimdir, neden gündemde? Hakem Hugh Dallas kaç yaşında, nereli, kaç yıldır Türkiye’de?

HAKEMLİK KARİYERİ:

1989'da İskoçya Premier Ligi'nde hakemlik yapmaya başladı.
1993'te FIFA kokartı aldı.
1998 ve 2002 Dünya Kupaları'nda görev aldı.
2002 Dünya Kupası finalinde dördüncü hakem olarak yer aldı.
1996 Olimpiyat Oyunları'nda görev aldı.
1999 UEFA Kupası finalini ve birçok Şampiyonlar Ligi maçını yönetti.
2005 yılında hakemliği bıraktı.

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