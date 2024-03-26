Hugh Dallas kimdir, neden gündemde? Hakem Hugh Dallas kaç yaşında, nereli, kaç yıldır Türkiye’de?

Hugh Dallas'ın, iki hakeme de yanlış karar verdiklerini söyleyerek bunun sebeplerini sorduğu görüldü. "Hâlâ penaltı olduğunu düşünüyor musun" sorusu yöneltilen Bitigen, "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi. Yankaya'ya ise "Niye bu kadar basit bir temas için hakemi çağırıp onu baskı altında bıraktın" sorusu soruldu.

Yankaya da "Hata yaptım. Hakem orada görmediğini söyleyince inceledim ve itiraz eden oyuncular vardı orada, beklentiye baktım. Neden yaptığımı hâlâ sorguluyorum. Bazen hata yapabiliyoruz" dedi. Videonun sonunda Dallas'ın, "Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz" ifadeleri yer aldı.