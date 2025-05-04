Giriş Tarihi: 04.05.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
22:02
Icardi ve Osimhen'den Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası olay paylaşımlar!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda Gedson Fernandes'in attığı tek golle 1-0 yendi. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı takımın yıldızlar Victor Osimhen ve Mauro Icardi, sosyal medya hesaplarından flaş paylaşımlarda bulundu. İşte haberin detayları...