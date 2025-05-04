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Haberler Galeri Icardi ve Osimhen'den Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası olay paylaşımlar!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 22:00 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 22:02

Icardi ve Osimhen'den Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası olay paylaşımlar!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda Gedson Fernandes'in attığı tek golle 1-0 yendi. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı takımın yıldızlar Victor Osimhen ve Mauro Icardi, sosyal medya hesaplarından flaş paylaşımlarda bulundu. İşte haberin detayları...

Icardi ve Osimhen’den Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası olay paylaşımlar!

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaptı.

Icardi ve Osimhen’den Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası olay paylaşımlar!

Karşılaşmada ev sahibi Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski, En-Nesyri 11'i ile çıktı.

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Icardi ve Osimhen’den Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası olay paylaşımlar!

Konuk ekip Beşiktaş ise Mert Günok, Svensson, Pualista, Masuaku, Emrecan, Chamberlain, Hadziahmetovic, Rashica, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva ile sahada yer aldı.

Icardi ve Osimhen’den Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası olay paylaşımlar!

GEDSON ATTI BEŞİKTAŞ KAZANDI

Siyah-beyazlılar, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Kartal'a galibiyeti getiren tek golü, 44'üncü dakikada Mert Müldür'ün hatalı pasında araya girerek topu boş ağlara gönderen Gedson Fernandes kaydetti.

Icardi ve Osimhen’den Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası olay paylaşımlar!

75 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 55'e yükseltirken, Fenerbahçe ise kritik bir kayıp yaşayarak 75 puanda kaldı.