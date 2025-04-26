Giriş Tarihi: 26.04.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
22:08
İrfan Can ve Ndiaye arasında tartışma çıktı! Olay sözler: “Zaten fişimizi çekmişlerdi..”
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, rakibini Talisca, Fred ve Dzeko'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Maçın bitiminde Ndiaye ile İrfan Can Eğribayat arasında tartışma yaşandı. İrfan Can maçın ardından olay ifadeler kullanırken, Gaziantep FK cephesi de dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte detaylar…