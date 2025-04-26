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Haberler Galeri İrfan Can ve Ndiaye arasında tartışma çıktı! Olay sözler: “Zaten fişimizi çekmişlerdi..”
Giriş Tarihi: 26.04.2025 22:08 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 22:08

İrfan Can ve Ndiaye arasında tartışma çıktı! Olay sözler: “Zaten fişimizi çekmişlerdi..”

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, rakibini Talisca, Fred ve Dzeko'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Maçın bitiminde Ndiaye ile İrfan Can Eğribayat arasında tartışma yaşandı. İrfan Can maçın ardından olay ifadeler kullanırken, Gaziantep FK cephesi de dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte detaylar…

İrfan Can ve Ndiaye arasında tartışma çıktı! Olay sözler: Zaten fişimizi çekmişlerdi..

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kanarya, mücadeleyi 3-1 kazandı.

İrfan Can ve Ndiaye arasında tartışma çıktı! Olay sözler: Zaten fişimizi çekmişlerdi..

Gaziantep FKFenerbahçe maçının hemen ardından tartışma çıktı. Ndiaye ile İrfan Can Eğribayat arasında diyaloglar yaşandı.

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İrfan Can ve Ndiaye arasında tartışma çıktı! Olay sözler: Zaten fişimizi çekmişlerdi..

İrfan Can maçın ardından olay ifadeler kullanırken, Gaziantep FK cephesinden de dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar…

İrfan Can ve Ndiaye arasında tartışma çıktı! Olay sözler: Zaten fişimizi çekmişlerdi..

İrfan Can Eğribayat maçın ardından yaptığı açıklamada, "Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim.

İrfan Can ve Ndiaye arasında tartışma çıktı! Olay sözler: Zaten fişimizi çekmişlerdi..

Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim. Futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim golden sonra.