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İşte 'ın yeni hocası

Teknik Direktörü 'in sezon sonunda A Milli Takım'ın başıan geçeceği resmen açıklandı. Peki Güneş'in yerine siyah beyazlı takımın hocası kim olacak? İşte detaylar...

SABAH Spor galerileri
Giriş Tarihi: 01.03.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 09:47
İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından teknik direktör 'i Milli Takım'a gönderecek olan , yeni hocasını buldu bile.

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

Siyah beyazlı yönetim, Güneş'in yerine Mircea Lucescu'yu getirmeye hazırlanıyor.

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İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

11 Şubat'ta TFF ile yollarını ayırıp, ay-yıldızlı ekibin teknik patronluğunu bırakan Rumen çalıştırıcı ile bir süredir temas halinde olan siyah-beyazlı yönetimin, 73 yaşındaki teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

HAZİRAN AYINDA TAKIMIN BAŞINDA!

Daha önce yaptığı açıklamada "Kulüp takımı çalıştıracak heyecanı ve gücü kendimde görüyorum" diyen Lucescu'nun hazirandan sonra siyah-beyazlı ekibin başına geçmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

Lucescu, daha önce kulübün 100. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 2002-2003 sezonunda 'ı çalıştırmış ve takımı şampiyonluğa ulaştırarak taraftarların gönlüne taht kurmuştu.

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

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Başkanı Fikret Orman, Yıldırım Demirören'in istifa etmesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

Orman, "Hiç beklemediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Sayın Demirören'e Türk futboluna hizmetleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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