İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sezon sonunda A Milli Takım'ın başıan geçeceği resmen açıklandı. Peki Güneş'in yerine siyah beyazlı takımın hocası kim olacak? İşte detaylar... Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'i Milli Takım'a gönderecek olan Beşiktaş, yeni hocasını buldu bile. Siyah beyazlı yönetim, Güneş'in yerine Mircea Lucescu'yu getirmeye hazırlanıyor. 11 Şubat'ta TFF ile yollarını ayırıp, ay-yıldızlı ekibin teknik patronluğunu bırakan Rumen çalıştırıcı ile bir süredir temas halinde olan siyah-beyazlı yönetimin, 73 yaşındaki teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. HAZİRAN AYINDA TAKIMIN BAŞINDA! Daha önce yaptığı açıklamada 'Kulüp takımı çalıştıracak heyecanı ve gücü kendimde görüyorum' diyen Lucescu'nun hazirandan sonra siyah-beyazlı ekibin başına geçmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor Lucescu, daha önce kulübün 100. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmış ve takımı şampiyonluğa ulaştırarak taraftarların gönlüne taht kurmuştu. ŞENOL HOCAYLA 31 MAYIS'A KADAR DEVAM Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yıldırım Demirören'in istifa etmesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Orman, 'Hiç beklemediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Sayın Demirören'e Türk futboluna hizmetleri için teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.