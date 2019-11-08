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İşte 'ın altın jenerasyonu! Görev bekliyorlar...

Önceki gün rakibin ismi aynı ancak sahada alınan sonuçlar farklıydı. 'ın A takımı, 'den 6 yerken U19 ise, İspanyol ekibini 4-2 mağlup ederek adeta 'e mesaj yolladılar.

SABAH Spor
Giriş Tarihi: 08.11.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 13:14
İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonu! Görev bekliyorlar...

Sezon başından beri oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla yoğun eleştirilere maruz kalan , önceki gün de 'den 6-0'lık ağır bir yenilgiyle döndü.

İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonu! Görev bekliyorlar...

Özellikle takım içinde Ryan Babel, Mariano, Yuto Nagatomo, Michael Seri ve Sofiane Feghouli eleştirilerin odak noktası haline geldi.

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İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonu! Görev bekliyorlar...

'da teknik direktör 'in Beşiktaş derbisinin ardından büyük neşter sinyali vermesiyle birlikte gözler genç oyunculara çevrilmişti.

İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonu! Görev bekliyorlar...

"17- 18 yaşındaki gençleri sahada görebilirsiniz" diyen Terim, sarı kırmızılıların 'altın jeneresyonu' olarak tabir edilen futbolcuları işaret etmişti.

İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonu! Görev bekliyorlar...

Önceki gün de UEFA Gençlik Ligi'nde U19, deplasmanda U19'u 4-2 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonu! Görev bekliyorlar...

Genç yıldız adayları, güzel futboluyla İmparator'a adeta "Biz de buradayız, hazırız hocam" mesajı verdiler.

İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonu! Görev bekliyorlar...

İşte altın jenerasyondan görev bekleyen oyuncular...

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