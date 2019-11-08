İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonu! Görev bekliyorlar...

Önceki gün rakibin ismi aynı ancak sahada alınan sonuçlar farklıydı. Galatasaray'ın A takımı, Real Madrid'den 6 yerken U19 ise, İspanyol ekibini 4-2 mağlup ederek adeta Fatih Terim'e mesaj yolladılar. Sezon başından beri oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla yoğun eleştirilere maruz kalan Galatasaray, önceki gün de Real Madrid'den 6-0'lık ağır bir yenilgiyle döndü. Özellikle takım içinde Ryan Babel, Mariano, Yuto Nagatomo, Michael Seri ve Sofiane Feghouli eleştirilerin odak noktası haline geldi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş derbisinin ardından büyük neşter sinyali vermesiyle birlikte gözler genç oyunculara çevrilmişti. '17- 18 yaşındaki gençleri sahada görebilirsiniz' diyen Terim, sarı kırmızılıların 'altın jeneresyonu' olarak tabir edilen futbolcuları işaret etmişti. Önceki gün de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, deplasmanda Real Madrid U19'u 4-2 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Genç yıldız adayları, güzel futboluyla İmparator'a adeta 'Biz de buradayız, hazırız hocam' mesajı verdiler. İşte altın jenerasyondan görev bekleyen oyuncular...