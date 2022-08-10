Giriş Tarihi: 10.08.2022 20:54
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
20:56
Ömer Faruk Beyaz kariyerinin şokunu yaşadı! Sadece 8 dakika sonra...
Fenerbahçe altyapısından yetişen genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli kulübün sözleşme yenileme tekliflerini kabul etmeyerek Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu. Burada beklediği forma şansını bulamayan genç oyuncu, 2. Lig takımı Magdeburg'a kiralandı. Magdeburg'da oynayarak form yakalaması beklenen Ömer Faruk Beyaz, adeta kariyerinin şokunu yaşadı.