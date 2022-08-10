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Haberler Galeri Ömer Faruk Beyaz kariyerinin şokunu yaşadı! Sadece 8 dakika sonra...
Giriş Tarihi: 10.08.2022 20:54 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 20:56

Ömer Faruk Beyaz kariyerinin şokunu yaşadı! Sadece 8 dakika sonra...

Fenerbahçe altyapısından yetişen genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli kulübün sözleşme yenileme tekliflerini kabul etmeyerek Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu. Burada beklediği forma şansını bulamayan genç oyuncu, 2. Lig takımı Magdeburg'a kiralandı. Magdeburg'da oynayarak form yakalaması beklenen Ömer Faruk Beyaz, adeta kariyerinin şokunu yaşadı.

Ömer Faruk Beyaz kariyerinin şokunu yaşadı! Sadece 8 dakika sonra...

Fenerbahçe'nin çok şey beklediği oyuncular arasında yer alan Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli takımın sözleşme yenileme ısrarlarına rağmen takımda kalmayı tercih etmemişti.

Ömer Faruk Beyaz kariyerinin şokunu yaşadı! Sadece 8 dakika sonra...

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen genç oyuncu, menajeri aracılığıyla Stuttgart'tan teklif aldı ve Bundesliga'nın yolunu tuttu.

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Ömer Faruk Beyaz kariyerinin şokunu yaşadı! Sadece 8 dakika sonra...

Genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz geçtiğimiz sezon Stuttgart ile sadece 5 maça çıkabilmiş, o mücadelelerde de çok az süre alabilmişti.

Ömer Faruk Beyaz kariyerinin şokunu yaşadı! Sadece 8 dakika sonra...

Fenerbahçe'den daha fazla forma şansı bulmak için ayrılan 18 yaşındaki futbolcu, Almanya'da büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.Ömer Faruk Beyaz, geçtiğimiz sezon Bundesliga ekibi Stuttgart ile yalnızca 5 maçta çok az süre alabilmişti.

Ömer Faruk Beyaz kariyerinin şokunu yaşadı! Sadece 8 dakika sonra...

Bu transfer döneminde yeni bir başlangıç için Bundesliga 2 temsilcisi Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımında da fiziksel olarak yeterli görülmedi.

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