ÖZEL | Mehmet Topal'dan Fenerbahçe - Olympiakos maçı için flaş tahmin! "Belki tarihte ilk defa..."

ÖZEL | Fenerbahçe, 3-2 yenildiği Konferans Ligi çeyrek final turu rövanşında evinde Olympiakos'u konuk edecek. Sarı Kanarya'nın tarihinde ilk kez yükseldiği UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde takımın en önemli isimlerinden birisi olan eski futbolcu Mehmet Topal, temsilcimizin Yunanistan ekibi ile oynayacağı önemli maç öncesi SABAH Spor'a özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...