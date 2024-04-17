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Haberler Galeri ÖZEL | Mehmet Topal'dan Fenerbahçe - Olympiakos maçı için flaş tahmin! "Belki tarihte ilk defa..."
Giriş Tarihi: 17.04.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 13:34

ÖZEL | Mehmet Topal'dan Fenerbahçe - Olympiakos maçı için flaş tahmin! "Belki tarihte ilk defa..."

ÖZEL | Fenerbahçe, 3-2 yenildiği Konferans Ligi çeyrek final turu rövanşında evinde Olympiakos'u konuk edecek. Sarı Kanarya'nın tarihinde ilk kez yükseldiği UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde takımın en önemli isimlerinden birisi olan eski futbolcu Mehmet Topal, temsilcimizin Yunanistan ekibi ile oynayacağı önemli maç öncesi SABAH Spor'a özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Muhammed Emin CİVELEK
ÖZEL | Mehmet Topal’dan Fenerbahçe - Olympiakos maçı için flaş tahmin! Belki tarihte ilk defa...

ÖZEL | Fenerbahçe, 3-2 yenildiği Konferans Ligi çeyrek final turu rövanşında evinde Olympiakos'u konuk edecek. Sarı Kanarya'nın tarihinde ilk kez yükseldiği UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde takımın en önemli isimlerinden birisi olan eski futbolcu Mehmet Topal, temsilcimizin Yunanistan ekibi ile oynayacağı önemli maç öncesi SABAH Spor'a özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

ÖZEL | Mehmet Topal’dan Fenerbahçe - Olympiakos maçı için flaş tahmin! Belki tarihte ilk defa...

UEFA Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, oynadığı ön elemeleri geçerek H grubuna düşmüş ve burada 12 puanla lider olmuştu.

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ÖZEL | Mehmet Topal’dan Fenerbahçe - Olympiakos maçı için flaş tahmin! Belki tarihte ilk defa...

Grubunu 1. sırada tamamladığı için doğrudan son 16 turuna kalan temsilcimiz, burada Belçika'nın köklü ekiplerinden Union Saint-Gilloise'yi toplamda 3-1'lik skorla geçmişti.

ÖZEL | Mehmet Topal’dan Fenerbahçe - Olympiakos maçı için flaş tahmin! Belki tarihte ilk defa...

ÇEYREK FİNALDE OLYMPIAKOS İLE EŞLEŞTİ

Sarı-lacivertliler, turnuvanın bir sonraki turunda final maçının da oynanacağı Yunanistan'ın temsilcisi Olympiakos ile eşleşti.

ÖZEL | Mehmet Topal’dan Fenerbahçe - Olympiakos maçı için flaş tahmin! Belki tarihte ilk defa...

İlk maça Stadio Georgios Karaiskaki'de çıkan İsmail Kartal ve öğrencileri sahadan 3-2 mağlup ayrılarak tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.

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