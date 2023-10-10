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Giriş Tarihi: 10.10.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 18:25

Paul Pogba'ya asgari ücret şoku! Doping testinden sonra futboldan men edilmişti

Bir dönemler dünyanın en iyileri arasında gösterilen fakat yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sahalardan uzak kalan Paul Pogba sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Fransız yıldızın başı şimdi de doping testleriyle dertte. Manchester United'dan Juventus'a geri dönen Paul Pogba'nın ikinci numunesine yapılan testten sonra bir şoku da alacağı ücret karşısında yaşıyor. İşte flaş haberin detayları...

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Paul Pogba’ya asgari ücret şoku! Doping testinden sonra futboldan men edilmişti

İtalyan ekibi Juventus'ta Paul Pogba krizi yaşanıyor. Torino ekibinde forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı.

Paul Pogba’ya asgari ücret şoku! Doping testinden sonra futboldan men edilmişti

30 yaşındaki Pogba'nın ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçtan sonra alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edildi.

11 Eylül'de açıklanan ilk sonuca itiraz eden Paul Pogba'nın ikinci numunesinin de pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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Paul Pogba’ya asgari ücret şoku! Doping testinden sonra futboldan men edilmişti

İLK TESTTEN SONRA GEÇİCİ MEN CEZASI ALMIŞTI

İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ilk testin pozitif çıkmasının ardından Fransız futbolcuya geçici men cezası vermişti.

Paul Pogba’ya asgari ücret şoku! Doping testinden sonra futboldan men edilmişti

4 YIL MEN CEZASI ALABİLİR

Dopingle mücadele yönetmeliklerini ihlal ettiği tespit edilen oyuncular, kural ihlalinin kasıtlı yapıldığının kanıtlanması halinde dört yıla kadar men cezası alabiliyor.

Paul Pogba’ya asgari ücret şoku! Doping testinden sonra futboldan men edilmişti

POGBA'YA ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK

Juventus, her ne kadar sözleşme fesih yoluna gitmese de Pogba'nın maaşında kesinti yapılacağına yönelik bir mektup gönderdi.

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