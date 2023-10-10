Giriş Tarihi: 10.10.2023 18:06
Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
18:25
Paul Pogba'ya asgari ücret şoku! Doping testinden sonra futboldan men edilmişti
Bir dönemler dünyanın en iyileri arasında gösterilen fakat yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sahalardan uzak kalan Paul Pogba sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Fransız yıldızın başı şimdi de doping testleriyle dertte. Manchester United'dan Juventus'a geri dönen Paul Pogba'nın ikinci numunesine yapılan testten sonra bir şoku da alacağı ücret karşısında yaşıyor. İşte flaş haberin detayları...