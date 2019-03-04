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Sakaryasporlu futbolculardan Amedsporlu futbolcular hakkında suç duyurusu

Cumartesi günü 'da oynanan - maçında saha içinde yaşanan olayların yankıları büyüyor.

DHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 04.03.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 10:50
Sakaryasporlu futbolculardan Amedsporlu futbolcular hakkında suç duyurusu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ile mücadelesinin oynandığı sırada yeşil siyahlı bazı futbolcular, Amedsporlu Mansur Çalar'ın kesici bir aletle saldırısına uğradığı öne sürdüler.

Sakaryasporlu futbolculardan Amedsporlu futbolcular hakkında suç duyurusu

Karşılaşmanın ardından polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunan Sakaryasporlu bazı futbolcular, Amedsporlu Çağlar ile bazı futbolcular tarafından kesici alet ile yaralandıklarını belirterek şikayetçi oldular, ayrıca maç içerisinde uyarmalarına rağmen hakemin ikazlarını dikkate almadığını söylediler.

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Sakaryasporlu futbolculardan Amedsporlu futbolcular hakkında suç duyurusu

Konu ile ilgili sosyal medyada yer alan haberler üzerine Amedspor Kulübünden yapılan açıklamada ise iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "Spor sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kınıyor, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini diliyoruz" denildi.

Sakaryasporlu futbolculardan Amedsporlu futbolcular hakkında suç duyurusu

Dün, 'da ile arasındaki mücadelenin oynandığı sırada iddiaya göre Sakaryasporlu bazı futbolcular vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici alet ile yaralandı.

Sakaryasporlu futbolculardan Amedsporlu futbolcular hakkında suç duyurusu

Karşılaşmanın 1-1'lik sonuç ile tamamlanmasının ardından Sakaryasporlu futbolcular Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan 'da Huzur Polis Merkezi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu.

Sakaryasporlu futbolculardan Amedsporlu futbolcular hakkında suç duyurusu

Karakola şikayet için giden futbolcular sağlık kontrolünden geçerken kollarında, boynunda ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduklarını belirttiler.

Sakaryasporlu futbolculardan Amedsporlu futbolcular hakkında suç duyurusu

Sakarya'da bulunan yerel televizyonun görüntülerinde karşılaşma sırasında kaptanı Mansur Çalar'ın kaptanı Ferhat Yazgan'a temasından sonra bu futbolcunun tepki gösterdiği görülüyor.

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