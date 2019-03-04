Sakaryasporlu futbolculardan Amedsporlu futbolcular hakkında suç duyurusu

Konu ile ilgili sosyal medyada yer alan haberler üzerine Amedspor Kulübünden yapılan açıklamada ise iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "Spor sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kınıyor, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini diliyoruz" denildi.