Sakaryasporlu futbolculardan Amedsporlu futbolcular hakkında suç duyurusu

Cumartesi günü Diyarbakır'da oynanan Amedspor - Sakaryaspor maçında saha içinde yaşanan olayların yankıları büyüyor. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amedspor ile Sakaryaspor mücadelesinin oynandığı sırada yeşil siyahlı bazı futbolcular, Amedsporlu Mansur Çalar'ın kesici bir aletle saldırısına uğradığı öne sürdüler. Karşılaşmanın ardından polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunan Sakaryasporlu bazı futbolcular, Amedsporlu Çağlar ile bazı futbolcular tarafından kesici alet ile yaralandıklarını belirterek şikayetçi oldular, ayrıca maç içerisinde uyarmalarına rağmen hakemin ikazlarını dikkate almadığını söylediler. Konu ile ilgili sosyal medyada yer alan haberler üzerine Amedspor Kulübünden yapılan açıklamada ise iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, 'Spor sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kınıyor, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini diliyoruz' denildi. Dün, Diyarbakır'da Amedspor ile Sakaryaspor arasındaki mücadelenin oynandığı sırada iddiaya göre Sakaryasporlu bazı futbolcular vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici alet ile yaralandı. Karşılaşmanın 1-1'lik sonuç ile tamamlanmasının ardından Sakaryasporlu futbolcular Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan Diyarbakır'da Huzur Polis Merkezi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu. Karakola şikayet için giden futbolcular sağlık kontrolünden geçerken kollarında, boynunda ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduklarını belirttiler. Sakarya'da bulunan yerel televizyonun görüntülerinde karşılaşma sırasında Amedspor kaptanı Mansur Çalar'ın Sakaryaspor kaptanı Ferhat Yazgan'a temasından sonra bu futbolcunun tepki gösterdiği görülüyor.