Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
14:08
Şampiyonlar Ligi’ne katılan tüm takımlar belli oldu! İşte kura çekimi tarihi ve 2024-2025 Şampiyonlar Ligi formatı
Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon büyük değişimlerle başlayacak. UEFA, uzun yıllardır devam eden grup sistemli organizasyonu tamamen değiştirerek lig usulüne geçiş yaptı. Takım sayısının da arttırıldığı Devler Ligi'nde yeni format nasıl olacak sorusuna haberimizde cevap verdik. İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılan tüm takımlar ve Devler Ligi'ne dair tüm detaylar…