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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi’ne katılan tüm takımlar belli oldu! İşte kura çekimi tarihi ve 2024-2025 Şampiyonlar Ligi formatı
Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:08

Şampiyonlar Ligi’ne katılan tüm takımlar belli oldu! İşte kura çekimi tarihi ve 2024-2025 Şampiyonlar Ligi formatı

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon büyük değişimlerle başlayacak. UEFA, uzun yıllardır devam eden grup sistemli organizasyonu tamamen değiştirerek lig usulüne geçiş yaptı. Takım sayısının da arttırıldığı Devler Ligi'nde yeni format nasıl olacak sorusuna haberimizde cevap verdik. İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılan tüm takımlar ve Devler Ligi'ne dair tüm detaylar…

Şampiyonlar Ligi’ne katılan tüm takımlar belli oldu! İşte kura çekimi tarihi ve 2024-2025 Şampiyonlar Ligi formatı

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni dönem başlıyor.

Şampiyonlar Ligi’ne katılan tüm takımlar belli oldu! İşte kura çekimi tarihi ve 2024-2025 Şampiyonlar Ligi formatı

Uzun yıllar sonra grup aşamalı sistemi komple değiştiren UEFA, lig usulüne geçiş yapıyor. Futbolseverlerin de büyük bir merakla beklediği yeni Şampiyonlar Ligi sisteminde kura çekimi bugün yapılacak.

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Şampiyonlar Ligi’ne katılan tüm takımlar belli oldu! İşte kura çekimi tarihi ve 2024-2025 Şampiyonlar Ligi formatı

Saat 19.00'da başlayacak olan kura çekimi, bugün Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi’ne katılan tüm takımlar belli oldu! İşte kura çekimi tarihi ve 2024-2025 Şampiyonlar Ligi formatı

YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Şampiyonlar Ligi’ne katılan tüm takımlar belli oldu! İşte kura çekimi tarihi ve 2024-2025 Şampiyonlar Ligi formatı

Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak.

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