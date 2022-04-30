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Haberler Galeri Son dakika: Başakşehir'de olmadı, Trabzonspor'da tarihi şampiyonluk! Abdullah Avcı'yı zirveye götüren kariyeri...
Giriş Tarihi: 30.04.2022 22:26 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 22:49

Son dakika: Başakşehir'de olmadı, Trabzonspor'da tarihi şampiyonluk! Abdullah Avcı'yı zirveye götüren kariyeri...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu oldu. Yıllar sonra gelen tarihi şampiyonluğu baş mimarı olan teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında yaşadığı şanssızlığı Bordo-mavililerin başında kırdı.

Son dakika: Başakşehir’de olmadı, Trabzonspor’da tarihi şampiyonluk! Abdullah Avcı’yı zirveye götüren kariyeri...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala 2021-2022 sezonunun Süper Lig şampiyonu oldu.

Son dakika: Başakşehir’de olmadı, Trabzonspor’da tarihi şampiyonluk! Abdullah Avcı’yı zirveye götüren kariyeri...

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti.

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Son dakika: Başakşehir’de olmadı, Trabzonspor’da tarihi şampiyonluk! Abdullah Avcı’yı zirveye götüren kariyeri...

Süper Lig'de daha önce şampiyonluğu en erken ilan eden tek takım olan Fenerbahçe, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

Son dakika: Başakşehir’de olmadı, Trabzonspor’da tarihi şampiyonluk! Abdullah Avcı’yı zirveye götüren kariyeri...

KARİYERİNDEKİ İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU!

Trabzonspor'da şampiyonluğun baş mimarı olan 58 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

Son dakika: Başakşehir’de olmadı, Trabzonspor’da tarihi şampiyonluk! Abdullah Avcı’yı zirveye götüren kariyeri...

2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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