Giriş Tarihi: 30.04.2022 22:26
Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
22:49
Son dakika: Başakşehir'de olmadı, Trabzonspor'da tarihi şampiyonluk! Abdullah Avcı'yı zirveye götüren kariyeri...
Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu oldu. Yıllar sonra gelen tarihi şampiyonluğu baş mimarı olan teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında yaşadığı şanssızlığı Bordo-mavililerin başında kırdı.