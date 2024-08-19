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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın iptal edilen golünde karar doğru muydu? SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu son noktayı koydu…
Giriş Tarihi: 19.08.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 07:18

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın iptal edilen golünde karar doğru muydu? SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu son noktayı koydu…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmaya yediği şok golle yenik başlayan Kara Kartal, maçın geri kalanında taraftarının da desteğiyle ağırlığını koydu ve sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Süper Lig'de 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, puanını da 6'ya çıkardı. Öte yandan karşılaşmanın ilk devresinde Beşiktaş'ın attığı ve iptal edilen gol, tartışmalara neden oldu. SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu, maçın hakemini ve o pozisyonu yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın iptal edilen golünde karar doğru muydu? SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu son noktayı koydu…

Son dakika haberleri… Antalyaspor'u İstanbul'da konuk ettiği son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında karşılaştığı kırmızı-beyazlı rakibini 4-2 yenerek Akdeniz ekibi karşısındaki şanssızlığını noktaladı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın iptal edilen golünde karar doğru muydu? SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu son noktayı koydu…

Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Samudio'nun 23. saniyede filelere giden topuyla neredeyse 1-0 önde başlayan Antalyaspor karşısında taraftarının desteğini alarak oynayan Beşiktaş, Ciro Immobile'nin 13. dakikadaki golüyle önce beraberliği yakaladı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın iptal edilen golünde karar doğru muydu? SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu son noktayı koydu…

23'üncü dakikada yeniden sahneye çıkan Immobile, takımını 2-1 öne geçirirken ilk yarı bu skorla sona erdi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın iptal edilen golünde karar doğru muydu? SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu son noktayı koydu…

İkinci yarıda Samudio'nun golüyle beraberliği yakalayan Antalyaspor'a Rafa Silva ile 56. dakikada karşılık veren Beşiktaş, uzatma dakikalarında da Ernest Muçi'nin attığı golle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın iptal edilen golünde karar doğru muydu? SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu son noktayı koydu…

Antalyaspor, 63. dakikada Güray Vural'ın kırmızı kart görmesi sonrasında müsabakayı 10 kişi tamamladı.

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