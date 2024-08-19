Giriş Tarihi: 19.08.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
07:18
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın iptal edilen golünde karar doğru muydu? SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu son noktayı koydu…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmaya yediği şok golle yenik başlayan Kara Kartal, maçın geri kalanında taraftarının da desteğiyle ağırlığını koydu ve sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Süper Lig'de 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, puanını da 6'ya çıkardı. Öte yandan karşılaşmanın ilk devresinde Beşiktaş'ın attığı ve iptal edilen gol, tartışmalara neden oldu. SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu, maçın hakemini ve o pozisyonu yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…