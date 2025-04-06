Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika derbi haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11'leri! Dzeko ve Talisca kararı | Kalede sürpriz...
Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 10:15

Son dakika derbi haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11'leri! Dzeko ve Talisca kararı | Kalede sürpriz...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 30.haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, saat 19.00'da evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elenen sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda şampiyonluk yarışında puan farkını 3'e indirecek. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2 maçta 4 puan alan bordo-mavililer ise başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. İşte dev maç öncesi takımların muhtemel 11'leri ve son durum…

YUNUS EMRE SEL
Samet YÜKSEL
Son dakika derbi haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11’leri! Dzeko ve Talisca kararı | Kalede sürpriz...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında bu akşam Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika derbi haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11’leri! Dzeko ve Talisca kararı | Kalede sürpriz...

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika derbi haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11’leri! Dzeko ve Talisca kararı | Kalede sürpriz...

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada yer alırken, 27 maçta 9 galibiyet 9 beraberlik ve 9 yenilgi alan Trabzonspor ise 36 puanla 11.sırada bulunuyor.

Son dakika derbi haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11’leri! Dzeko ve Talisca kararı | Kalede sürpriz...

Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.

Son dakika derbi haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11’leri! Dzeko ve Talisca kararı | Kalede sürpriz...

İşte her iki takımdan da son gelişmeler ve muhtemel 11'ler…