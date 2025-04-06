Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
10:15
Son dakika derbi haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11'leri! Dzeko ve Talisca kararı | Kalede sürpriz...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 30.haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, saat 19.00'da evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elenen sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda şampiyonluk yarışında puan farkını 3'e indirecek. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2 maçta 4 puan alan bordo-mavililer ise başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. İşte dev maç öncesi takımların muhtemel 11'leri ve son durum…