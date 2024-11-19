SON DAKİKA: En-Nesyri giderse rüya transfer yolda! Fenerbahçe’de transfer harekatı...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ara transfer süreci yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Sol bek, orta saha ve 10 numara transferi planlanırken En Nesyri'ye çıkan talip iddiaya göre yol haritasının da değişmesine neden oldu. Sarı lacivertli takımda En-Nesyri'nin ayrılması halinde rüya transfer de yolda. İşte son dakika transfer haberine dair tüm detaylar.