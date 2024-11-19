Giriş Tarihi: 19.11.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024
10:49
SON DAKİKA: En-Nesyri giderse rüya transfer yolda! Fenerbahçe'de transfer harekatı...
Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak umduğunu bir türlü bulamadığı Faslı forvet En-Nesyri için geçtiğimiz gün Al-Nassr söylentileri gündeme gelmişti. Bu iddiaların akabinde ise Fenerbahçe ara transfer öncesi yol haritasını değiştirdi. İddiaya göre; genç forvetin Al-Nassr'a satılması halinde 1 numaralı öncelik golcü takviyesi olacak. İşte rüya transferin detayları…