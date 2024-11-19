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Haberler Galeri SON DAKİKA: En-Nesyri giderse rüya transfer yolda! Fenerbahçe'de transfer harekatı...
Giriş Tarihi: 19.11.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:49

SON DAKİKA: En-Nesyri giderse rüya transfer yolda! Fenerbahçe'de transfer harekatı...

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak umduğunu bir türlü bulamadığı Faslı forvet En-Nesyri için geçtiğimiz gün Al-Nassr söylentileri gündeme gelmişti. Bu iddiaların akabinde ise Fenerbahçe ara transfer öncesi yol haritasını değiştirdi. İddiaya göre; genç forvetin Al-Nassr'a satılması halinde 1 numaralı öncelik golcü takviyesi olacak. İşte rüya transferin detayları…

SON DAKİKA: En-Nesyri giderse rüya transfer yolda! Fenerbahçe’de transfer harekatı...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ara transfer süreci yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Sol bek, orta saha ve 10 numara transferi planlanırken En Nesyri'ye çıkan talip iddiaya göre yol haritasının da değişmesine neden oldu. Sarı lacivertli takımda En-Nesyri'nin ayrılması halinde rüya transfer de yolda. İşte son dakika transfer haberine dair tüm detaylar.

SON DAKİKA: En-Nesyri giderse rüya transfer yolda! Fenerbahçe’de transfer harekatı...

KANARYA'DA TRANSFER HAREKATI!

Fenerbahçe'de transfer gündemi adeta alev aldı. Geçtiğimiz gün gelen bilgiye göre; Fenerbahçe yönetimi, forvet arkasına transfer yapıp kadrosunu güçlendirmek isterken Anderson Talisca için ilk resmi teklifini de yaptı.

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SON DAKİKA: En-Nesyri giderse rüya transfer yolda! Fenerbahçe’de transfer harekatı...

Mourinho'nun onayı sonrasında hamlesini yapan yönetim, oyuncuyu gelmeye ikna etti. 12 milyon Euro'luk yıllık ücretin 6 milyon Euro'su sponsorlarla karşılanacak

SON DAKİKA: En-Nesyri giderse rüya transfer yolda! Fenerbahçe’de transfer harekatı...

AL-NASSR'A ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU 1+7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF YAPILDI
Fenerbahçe yönetimi, forvet arkasına transfer yapıp kadrosunu güçlendirmek isterken Anderson Talisca için ilk resmi teklif iletildi. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın yürüttüğü bu süreçte sarı-lacivertliler, oyuncunun maaşı için sponsor çözü mü bulacak.

SON DAKİKA: En-Nesyri giderse rüya transfer yolda! Fenerbahçe’de transfer harekatı...

Bonservisi için ise önce kiralama yön temi ardından satın alma opsiyonunun kullanıl ması düşünülüyor. İlk ola rak sezon başında günde me gelen Anderson Talisca'yı teknik direktör Jose Mourinho veto etmiş, "Elimde Sebastian Szymanski var, Talisca'ya ihtiyacımız yok" demişti. Gelinen süreçte ise Süper Lig'i daha iyi tanıyan ve Asbaşkan Acun Ilıcalı ile sürekli toplantılar yapan Portekizli teknik adam, Talisca'nın transferine onay verdi

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