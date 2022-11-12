Giriş Tarihi: 12.11.2022 20:51
Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
20:53
Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçelileri çıldırtan açıklama! "Bunu yaşatmamız ayrı bir haz"
Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Eski Galatasaraylı futbolcu olan Giresunsporlu Oğulcan Çağlayan, 1-0 öne geçtikleri mücadeleden boynu bükük ayrılan sarı lacivertlileri çileden çıkartacak açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...