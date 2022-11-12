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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçelileri çıldırtan açıklama! "Bunu yaşatmamız ayrı bir haz"
Giriş Tarihi: 12.11.2022 20:51 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 20:53

Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçelileri çıldırtan açıklama! "Bunu yaşatmamız ayrı bir haz"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Eski Galatasaraylı futbolcu olan Giresunsporlu Oğulcan Çağlayan, 1-0 öne geçtikleri mücadeleden boynu bükük ayrılan sarı lacivertlileri çileden çıkartacak açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçelileri çıldırtan açıklama! Bunu yaşatmamız ayrı bir haz

Eski Galatasaraylı futbolcu olan Giresunsporlu Oğulcan Çağlayan, 1-0 öne geçtikleri mücadeleden boynu bükük ayrılan sarı lacivertlileri çileden çıkartacak açıklamalarda bulundu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçelileri çıldırtan açıklama! Bunu yaşatmamız ayrı bir haz

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde 9 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçelileri çıldırtan açıklama! Bunu yaşatmamız ayrı bir haz

İKİ MAÇ ÜST ÜSTE 10 KİŞİ KALDI

Ligde geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, 48. dakikada Michy Batshuayi'nin çift sarı kartla oyundan atılmasıyla müsabakayı 10 kişi tamamlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçelileri çıldırtan açıklama! Bunu yaşatmamız ayrı bir haz

Fenerbahçe'de Giresuspor karşısında da Joao Pedro, aynı şekilde 40. dakikada takımını eksik bıraktı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçelileri çıldırtan açıklama! Bunu yaşatmamız ayrı bir haz

VALENCİA, GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan Valencia, 19. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren gole imza attı.

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