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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'ye Ada'dan bomba sağ bek! Sürpriz isim ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 12.10.2024 20:36 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 20:42

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'ye Ada'dan bomba sağ bek! Sürpriz isim ortaya çıktı...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel'le henüz sözleşme imzalamadı. Sarı Lacivertliler, Osayi ile görüşmelerini sürdürürken, Nijeryalı oyuncunun alternatifini İngiltere'de buldu. Kanarya, Osayi ile anlaşamama durumunda ocak ayında yıldız oyuncuyla görüşeceği iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin ocak ayındaki sağ bek hamlesi ve detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’ye Ada’dan bomba sağ bek! Sürpriz isim ortaya çıktı...

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'de ocak ayı ve sezon sonu transfer planlaması da yavaş yavaş belli oluyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’ye Ada’dan bomba sağ bek! Sürpriz isim ortaya çıktı...

Sarı Lacivertliler, kadro planlaması kapsamında sağ bek bölgesinde Bright Osayi Samuel ile henüz sözleşme görüşmelerini nihayete erdiremedi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’ye Ada’dan bomba sağ bek! Sürpriz isim ortaya çıktı...

Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe'de yıllık 2.5 milyon Euro isterken, yönetim bu ücreti çok buluyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’ye Ada’dan bomba sağ bek! Sürpriz isim ortaya çıktı...

Yönetim, bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmeyi hedefliyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’ye Ada’dan bomba sağ bek! Sürpriz isim ortaya çıktı...

Yönetim, Osayi ile anlaşmak için şartları sonuna kadar zorlayacak.

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