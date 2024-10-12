Giriş Tarihi: 12.10.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
20:42
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'ye Ada'dan bomba sağ bek! Sürpriz isim ortaya çıktı...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel'le henüz sözleşme imzalamadı. Sarı Lacivertliler, Osayi ile görüşmelerini sürdürürken, Nijeryalı oyuncunun alternatifini İngiltere'de buldu. Kanarya, Osayi ile anlaşamama durumunda ocak ayında yıldız oyuncuyla görüşeceği iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin ocak ayındaki sağ bek hamlesi ve detayları…