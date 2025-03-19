Giriş Tarihi: 19.03.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
18:04
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'dan Yusuf Akçiçek transferinde büyük ters köşe! Dünya devi tribüne kadar geldi...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'in 28.haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, milli arayı en iyi şekilde değerlendirerek ligdeki Bodrum FK ve kupadaki Galatasaray maçlarından galip ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan takımın genç yıldızı Yusuf Akçiçek için ise sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performansla milli davet alan Akçiçek için birçok Avrupa devi harekete geçerken, son olarak Alman devinin de 19 yaşındaki savunmacıyı istediği iddia edildi. Türk gözlemci koordinatörünün Samsun maçında Yusuf Akçiçek'i izlemeye geldiği ancak Jose Mourinho engeline takıldığı ifade edildi. İşte haberin detayları…