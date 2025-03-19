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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'dan Yusuf Akçiçek transferinde büyük ters köşe! Dünya devi tribüne kadar geldi...
Giriş Tarihi: 19.03.2025 17:45 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:04

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'dan Yusuf Akçiçek transferinde büyük ters köşe! Dünya devi tribüne kadar geldi...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'in 28.haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, milli arayı en iyi şekilde değerlendirerek ligdeki Bodrum FK ve kupadaki Galatasaray maçlarından galip ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan takımın genç yıldızı Yusuf Akçiçek için ise sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performansla milli davet alan Akçiçek için birçok Avrupa devi harekete geçerken, son olarak Alman devinin de 19 yaşındaki savunmacıyı istediği iddia edildi. Türk gözlemci koordinatörünün Samsun maçında Yusuf Akçiçek'i izlemeye geldiği ancak Jose Mourinho engeline takıldığı ifade edildi. İşte haberin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan Yusuf Akçiçek transferinde büyük ters köşe! Dünya devi tribüne kadar geldi...

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Yusuf Akçiçek, oynadığı maçlarda yükselen form grafiğiyle dikkatleri çekiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan Yusuf Akçiçek transferinde büyük ters köşe! Dünya devi tribüne kadar geldi...

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun güvenerek görev verdiği 19 yaşındaki stoper oyuncusu Yusuf, kısa sürede büyük çıkış yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan Yusuf Akçiçek transferinde büyük ters köşe! Dünya devi tribüne kadar geldi...

Akçiçek'in başarısı, sarı-lacivertli taraftarlardan takdir toplarken, Avrupa devlerinden de ilgi görmeye başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan Yusuf Akçiçek transferinde büyük ters köşe! Dünya devi tribüne kadar geldi...

Son olarak ilk kez A Milli Takım'dan davet alan Yusuf, PSG'nin baş gözlemcisi Pierre Reynaud tarafından defalarca izletildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan Yusuf Akçiçek transferinde büyük ters köşe! Dünya devi tribüne kadar geldi...

AVRUPA'DAN İLGİ GÖRÜYOR

Genç yıldız için Fransa'dan Lille ve Marsilya'nın yanı sıra İngiliz devleri Manchester United ve Tottenham da gözlemcilerini gönderdi.