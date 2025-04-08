Giriş Tarihi: 08.04.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
15:32
Son dakika Fenerbahçe haberi: Osayi Samuel’den ters köşe! Şaşırtan Fenerbahçe kararı…
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım ligde puanını 68'e çıkararak lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi Samuel'den sürpriz bir karar geldi. İşte haberin detayları…