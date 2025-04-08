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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Osayi Samuel’den ters köşe! Şaşırtan Fenerbahçe kararı…
Giriş Tarihi: 08.04.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:32

Son dakika Fenerbahçe haberi: Osayi Samuel’den ters köşe! Şaşırtan Fenerbahçe kararı…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım ligde puanını 68'e çıkararak lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi Samuel'den sürpriz bir karar geldi. İşte haberin detayları…

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Osayi Samuel’den ters köşe! Şaşırtan Fenerbahçe kararı…

Süper Lig'in 30. Haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Osayi Samuel’den ters köşe! Şaşırtan Fenerbahçe kararı…

PUAN FARKI 3' DÜŞTÜ!

Fenerbahçe, Trabzonspor galibiyetiyle birlikte lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Osayi Samuel’den ters köşe! Şaşırtan Fenerbahçe kararı…

Bu haftayı BAY geçen sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuş ve ligde ilkj yenilgisini almıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Osayi Samuel’den ters köşe! Şaşırtan Fenerbahçe kararı…

OSAYI SAMUEL GELİŞMESİ!

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi Samuel geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Osayi Samuel’den ters köşe! Şaşırtan Fenerbahçe kararı…

FORMASINI KAYBETMİŞTİ!

Jose Mourinho'nun sağ bekte son tercihi olan tecrübeli oyuncu, sezon başında ayrılık kararı almıştı.