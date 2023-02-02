Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un Hakem Ali Palabıyık’a söyledikleri ortaya çıktı! Adana Demirspor maçında kırmızı kart görmüştü...

Giriş Tarihi: 02.02.2023 22:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 22:37

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 22. haftasında nefes kesen bir karşılaşma oynandı. Zirve yarışında Galatasaray'ın takibini sürdüren Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. 90 dakikası oldukça heyecanlı geçen zorlu mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükselen Kanarya, liderlik yarışında darbe aldı. Adana'da 2 puan bırakan sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus, maç sonundaki o hareketiyle geceye damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…