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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un Hakem Ali Palabıyık'a söyledikleri ortaya çıktı! Adana Demirspor maçında kırmızı kart görmüştü...
Giriş Tarihi: 02.02.2023 22:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 22:37

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un Hakem Ali Palabıyık'a söyledikleri ortaya çıktı! Adana Demirspor maçında kırmızı kart görmüştü...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 22. haftasında nefes kesen bir karşılaşma oynandı. Zirve yarışında Galatasaray'ın takibini sürdüren Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. 90 dakikası oldukça heyecanlı geçen zorlu mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükselen Kanarya, liderlik yarışında darbe aldı. Adana'da 2 puan bırakan sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus, maç sonundaki o hareketiyle geceye damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un Hakem Ali Palabıyık’a söyledikleri ortaya çıktı! Adana Demirspor maçında kırmızı kart görmüştü...

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un Hakem Ali Palabıyık’a söyledikleri ortaya çıktı! Adana Demirspor maçında kırmızı kart görmüştü...

Mücadelenin 32. dakikasında Adana Demirspor'dan Younes Belhanda penaltı atışında Altay'ı geçemezken 84. dakikada Adana Demirspor bir penaltı daha kazandı, bu kez atışı kullanan yeni transfer Cherif N'Diaye topu ağlara gönderdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un Hakem Ali Palabıyık’a söyledikleri ortaya çıktı! Adana Demirspor maçında kırmızı kart görmüştü...

Fenerbahçe bu gole ise 89. dakikada Enner Valencia ile cevap verdi. Maçta ayrıca Adana Demirspor'dan Emre Akbaba'nın bir şutu da direkten döndü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un Hakem Ali Palabıyık’a söyledikleri ortaya çıktı! Adana Demirspor maçında kırmızı kart görmüştü...

Fenerbahçe lider Galatasaray'ın galibiyetle kapattığı haftada Adana deplasmanında 2 puan bıraktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un Hakem Ali Palabıyık’a söyledikleri ortaya çıktı! Adana Demirspor maçında kırmızı kart görmüştü...

Öte yandan Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Batshuayi, maçta gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü ve haftaya oynanacak Konyaspor maçında oynama şansını kaybetti.

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