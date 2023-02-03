Beklediğimiz gibi bol pozisyonlu bir maç oldu. Bu kadar pozisyonun olduğu bir maçta maçın birer golde kalmış olması hücum oyuncularının beceriksizliği mi yoksa iki takım kalecisinin başarısı mı diye sorarsak benim oyum Altay ve Ertaç'ın mükemmel performanslarından yana olur. Fenerbahçe, rakibine oranla daha fazla pozisyon buldu. Kazanabileceği skoru daha önce elde edebilirdi. Batshuayi, Valencia, Rossi, İrfan Can ve Mert Hakan'la önemli pozisyonlar yakalandı. Son vuruşlar iyi olabilseydi sarı-lacivertliler daha farklı şekilde sahadan ayrılabilirdi. Ama aynı şekilde Adana Demir'in de Fenerbahçe kalesinde ciddi pozisyonları var. Onlar da maçı düşündükleri şekile çevirebilirlerdi.