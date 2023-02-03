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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar'dan bomba sözler! "Kriminal ve rezil bir gece!"
Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 09:15

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar'dan bomba sözler! "Kriminal ve rezil bir gece!"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının damga vurduğu gecede sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Olaylı mücadelenin ardından SABAH Spor yazarları dikkat çeken değerlendirmeler yaparken, Ahmet Çakar'ın sözleri olay yarattı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar’dan bomba sözler! Kriminal ve rezil bir gece!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının damga vurduğu gecede sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Olaylı mücadelenin ardından SABAH Spor yazarları dikkat çeken değerlendirmeler yaparken, Ahmet Çakar'ın sözleri olay yarattı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar’dan bomba sözler! Kriminal ve rezil bir gece!

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar’dan bomba sözler! Kriminal ve rezil bir gece!

Birçok kritik hakem kararının olduğu ve büyük tartışmalara neden olan mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. SABAH Spor'un usta yazarları kritik mücadeleyi değerlendirirken, olay yaratan ifadeler kullandılar.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar’dan bomba sözler! Kriminal ve rezil bir gece!

İşte yazarların görüşleri;

ALİ GÜLTİKEN: ÜZÜNTÜ NORMAL

Skordan bağımsız, izleyenlerin futbol adına çok keyif aldığı bir maç oldu. Sonuç iki tarafı da mutlu etmese de futbol adına güzel bir akşam oldu. İki takım teknik adamının da savunma güvenliğinden ziyade önce hücum ve rakip kaleye direkt gitme düşüncesi sahada ete kemiğe büründü. Skor kısır kalsa da pozisyon zenginliği muazzamdı. Oyun bir ara rakip kalelerde sürekli gidip gelen atari oyunlarına döndü. İki ekibin hücum oyuncuları da rakiplerinin savunma arkalarına yaptıkları etkili koşularla oyunu çok renkli hale getirdiler. Onyekuru ve Valencia yine bu işin başrolündeydiler.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar’dan bomba sözler! Kriminal ve rezil bir gece!

Beklediğimiz gibi bol pozisyonlu bir maç oldu. Bu kadar pozisyonun olduğu bir maçta maçın birer golde kalmış olması hücum oyuncularının beceriksizliği mi yoksa iki takım kalecisinin başarısı mı diye sorarsak benim oyum Altay ve Ertaç'ın mükemmel performanslarından yana olur. Fenerbahçe, rakibine oranla daha fazla pozisyon buldu. Kazanabileceği skoru daha önce elde edebilirdi. Batshuayi, Valencia, Rossi, İrfan Can ve Mert Hakan'la önemli pozisyonlar yakalandı. Son vuruşlar iyi olabilseydi sarı-lacivertliler daha farklı şekilde sahadan ayrılabilirdi. Ama aynı şekilde Adana Demir'in de Fenerbahçe kalesinde ciddi pozisyonları var. Onlar da maçı düşündükleri şekile çevirebilirlerdi.

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