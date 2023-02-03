Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:05
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
09:15
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar'dan bomba sözler! "Kriminal ve rezil bir gece!"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının damga vurduğu gecede sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Olaylı mücadelenin ardından SABAH Spor yazarları dikkat çeken değerlendirmeler yaparken, Ahmet Çakar'ın sözleri olay yarattı. İşte tüm detaylar...