Giriş Tarihi: 03.04.2023 07:08
Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
07:08
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu, hafta içi görüşme...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş'ı Ülker Stadı'nda konuk etti. 10 kişi rakibine karşı büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşamış oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederken, teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus'un yerine Fenerbahçe'nin başına geçecek teknik adam belli oldu. İşte son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları...