Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu, hafta içi görüşme...
Giriş Tarihi: 03.04.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 07:08

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu, hafta içi görüşme...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede BeşiktaşÜlker Stadı'nda konuk etti. 10 kişi rakibine karşı büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşamış oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederken, teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus'un yerine Fenerbahçe'nin başına geçecek teknik adam belli oldu. İşte son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu, hafta içi görüşme...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede BeşiktaşÜlker Stadı'nda konuk etti. 10 kişi rakibine karşı büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşamış oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederken, teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus'un yerine Fenerbahçe'nin başına geçecek teknik adam belli oldu. İşte son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu, hafta içi görüşme...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası harika bir derbi mücadelesine sahne oldu. Fenerbahçe, ezeli rakibi BeşiktaşÜlker Stadı'nda konuk etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu, hafta içi görüşme...

Maça etkili başlayan ve 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, bu üstünlüğünü koruyamadı ve 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu, hafta içi görüşme...

BAŞKAN VE YÖNETİME SERT TEPKİ

Büyük üzüntü yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son dakikalarından itibaren başkan Ali Koç ve yönetime sert tepki gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu, hafta içi görüşme...

Müsabakanın son dakikalarında tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükselirken, tepkiler uzun süre devam etti.

SON DAKİKA