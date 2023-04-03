Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş'ı Ülker Stadı'nda konuk etti. 10 kişi rakibine karşı büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşamış oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederken, teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus'un yerine Fenerbahçe'nin başına geçecek teknik adam belli oldu. İşte son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları...