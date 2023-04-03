Video Spor Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş | Cenk Tosun: "Arda Güler, kendisini bıraktı" | Video
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş | Cenk Tosun:

Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş | Cenk Tosun: "Arda Güler, kendisini bıraktı" | Video

03.04.2023 | 08:39

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, geriden gelip 4-2 galibiyet aldıkları Fenerbahçe derbisi ile ilgili, “Beşiktaş'ta oynarsan böyle bir skor aklına her zaman gelir. Çünkü, tarihte böyle maçlar var. 10 kişi kalıp, 4 attığımız maçlar var. Bugün de öyle bir şey yaşandı. Biz 10 kişi kaldığımızda bile maçı çevirmek için kenetlendik ve inandık” dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Maçın ardından müsabakada iki gol kaydeden siyah-beyazlı futbolcu Cenk Tosun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe deplasmanında uzun süre 10 kişi oynamanın kolay olmadığını söyleyen Cenk Tosun, "Zor bir maç oldu. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Burada 10 kişi oynamak kolay değil. Ama kenetlendik, iyi defans yaptık. Atağa çıktığımızda biliyorduk şansımızın çok olmayacağını biliyorduk ama onları değerlendirmek zorundaydık. Öyle de yaptık. Her gittiğimiz pozisyonu gol yaptık diyebilirim. İyi oynadık. 45, 50 dakika 10 kişi oynamak kolay bir şey değil. Çok koştuk ama bunun da neticesini aldık. 2'nci penaltının kaçması, o Allah'ın işareti gibi bir şeydi. Maç orada döndü. Ondan sonra kenetlenmeye başladı. Direkt 1-1'i bulunca orada birlik, beraberlik havası oldu. Bu maçı çevireceğiz diye kenetlendik" diye konuştu.

"SÖZLEŞME KONUSU İKİNCİ PLANDA"
Cenk Tosun, attığı gollerin ardından sözleşmesinin otomatik olarak uzadığı hatırlatılması üzerine, "Sözleşmem uzadı. Onu Ceyhun ağabey ya da başkanla konuşun. Yeni kontratla alakalı ben çok konuşmak istemiyorum. Ben Beşiktaş ile bu seneyi en yüksek yerde bitirmek istiyorum. Benim aklımda sadece o var. Ben de gollerimle ve iyi oyunumla bunu göstermek istiyorum. Kontrat şu anda ikinci planda" cevabını verdi.

"10 KİŞİ KALDIĞIMIZDA BİLE MAÇI ÇEVİRECEĞİMİZE KENETLENDİK VE İNANDIK"
Daha önce Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı maçlarda Kadıköy'de kazandığını hatırlatan Cenk Tosun, "Beşiktaş'ta oynarsan böyle bir skor aklına her zaman gelir. Çünkü, tarihte böyle maçlar var. 10 kişi kalıp, 4 attığımız maçlar var. Bugün de öyle bir şey yaşandı. Biz 10 kişi kaldığımızda bile maçı çevirmek için kenetlendik ve inandık. Öyle de oldu" diye konuştu.

"BİR TEK FENERBAHÇE'YE ATAMAMIŞTIM"
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'ye ilk gollerini attığını dile getiren golcü futbolcu, mutlu olduğunu söyleyerek, "Geçen bir istatistik okudum. 29 ya da 30 farklı takıma gol atmışım. Bir tek Fenerbahçe'ye atamamışım. Öyle bir şansızlığım vardı. Bugün maç öncesinde kendime bir söz verdim. Allah'a şükür de tuttu. Burada 2 gol atmak gerçekten çok güzeldi. 3 puan almamız da beni ayrıca mutlu etti" açıklamasını yaptı.

"ALKIŞLAMALARI HOŞUMA GİTTİ"
Cenk Tosun, oyundan çıkarken Fenerbahçe taraftarının kendisini alkışlaması ile ilgili, "Onlara da teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bugün elimden geleni yaptım. İyi de bir maç çıkarttığımı düşünüyorum. Onlar da bana alkışla cevap verdim. Ben de onları alkışladım. Fenerbahçe büyük bir camia. Böyle bir jest yapmaları benim de hoşuma gitti" dedi.

"REDMOND, 45 DAKİKADA YAPABİLECEĞİ SKORLARIN HEPSİNİ YAPTI"
İkinci yarıda oyuna dahil olup, Beşiktaş'ın galibiyetinde önemli rol oynayan Redmond ile ilgili de konuşan Cenk Tosun, şu ifadelere yer verdi:
"Redmond ile uyumum gayet iyi. Zaten yakın arkadaşlarımdan birisi. Onun oyuna girmesi, çabuk olduğu için 10 kişiyle bizim avantajımıza oldu. 45 dakika yapabileceği skorların hepsini yaptı. 3 tane asist yapıp, 1 tane gol attı. Ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

"ARDA GÖRDÜĞÜM EN YETENEKLİ FUTBOLCU"
Karşılaşmadaki penaltı pozisyonlarını değerlendiren Cenk Tosun, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"İlk penaltı pozisyonunda ben Arda'ya gittim. Benim gördüğüm kadarıyla penaltı değildi. Evet bir temas var ama Arda temastan önce kendini bırakıyor gibi gördüm ben. Arda'nın bu bilinçli yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Arda gerçekten tertemiz bir çocuk. Benim hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu diyebilirim. Milli takımda da idmanlarda izlediğim kadarıyla. İkinci penaltıya zaten itiraz etmeye gerek yok. Yüzde yüz doğru karar. Arda 'Ağabey ayağıma vuruyor' dedi. Ben de tam tersini gördüm. 'Oğlum nasıl vuruyor' dedim. O da öyle deyince ben artık bir şey demedim. Ona inandım. Devrede pozisyonu izleyince arada kaldım diyebilirim. Temas var ama Arda'nın da biraz erken bırakması var. O yüzden bir şey diyemeyeceğim."

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