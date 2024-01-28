SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey’un sözleşmesindeki sürpriz madde! Bayern Münih istemezse tazminat ödeyecek

Son dakika haberi: Galatasaray, 30 milyon Euro'su garanti, bonuslarla 35 milyon Euro'yu bulacak bir anlaşma ile Sacha Boey'yi Bayern Münih'e gönderdi. Sarı-Kırmızılılar ile Alman devi arasındaki bonusların içeriği de belli oldu. Buna göre Bayern Münih, Sacha Boey'un sözleşmesindeki sürpriz bir maddeyi sonradan kabul etmemesi durumunda Galatasaray'a tazminat ödeyecek. İşte son dakika haberinin detayları...