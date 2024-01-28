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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'un sözleşmesindeki sürpriz madde! Bayern Münih istemezse tazminat ödeyecek
Giriş Tarihi: 28.01.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 11:42

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'un sözleşmesindeki sürpriz madde! Bayern Münih istemezse tazminat ödeyecek

Son dakika haberi: Galatasaray, 30 milyon Euro'su garanti, bonuslarla 35 milyon Euro'yu bulacak bir anlaşma ile Sacha Boey'yi Bayern Münih'e gönderdi. Sarı-Kırmızılılar ile Alman devi arasındaki bonusların içeriği de belli oldu. Buna göre Bayern Münih, Sacha Boey'un sözleşmesindeki sürpriz bir maddeyi sonradan kabul etmemesi durumunda Galatasaray'a tazminat ödeyecek. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey’un sözleşmesindeki sürpriz madde! Bayern Münih istemezse tazminat ödeyecek

Son dakika haberi: Galatasaray, 30 milyon Euro'su garanti, bonuslarla 35 milyon Euro'yu bulacak bir anlaşma ile Sacha Boey'yi Bayern Münih'e gönderdi. Sarı-Kırmızılılar ile Alman devi arasındaki bonusların içeriği de belli oldu. Buna göre Bayern Münih, Sacha Boey'un sözleşmesindeki sürpriz bir maddeyi sonradan kabul etmemesi durumunda Galatasaray'a tazminat ödeyecek. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey’un sözleşmesindeki sürpriz madde! Bayern Münih istemezse tazminat ödeyecek

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi önceki gece neticeye ulaştı ve Sacha Boey, 30 milyon Euro garanti (1 milyar TL) + 5 milyon Euro bonusla Bayern Münih'e transfer oldu.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey’un sözleşmesindeki sürpriz madde! Bayern Münih istemezse tazminat ödeyecek

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir" denildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey’un sözleşmesindeki sürpriz madde! Bayern Münih istemezse tazminat ödeyecek

"SACHA BOEY BİZİM İÇİN RÜYAYDI"

Bu arada Bayern'in dün Augsburg'u 3-2 yendiği maçtan sonra konuşan kulübün sportif direktörü Christoph Freund, "Sacha Boey herhangi bir oyuncu değil. Çok istediğimiz bir oyuncuydu. Onu uzun zamandır takip ediyorduk...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey’un sözleşmesindeki sürpriz madde! Bayern Münih istemezse tazminat ödeyecek

"O, bizim için 'rüya' oyuncu. Transferin gerçekleşmesi bizi çok mutlu edecek. Takımımıza çok yüksek enerji, güç ve fiziksellik katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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