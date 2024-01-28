Video Yaşam Sacha Boey resmen Bayern Münih'te! Rekor bonservis açıklandı | Video
Sacha Boey resmen Bayern Münih'te! Rekor bonservis açıklandı | Video

Sacha Boey resmen Bayern Münih'te! Rekor bonservis açıklandı | Video

28.01.2024 | 12:24

Alman ekibi Bayern Münih, Galatasaray'a rekor bir transfer ücreti ödeyerek Fransız sağ bek Sacha Boey ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, Galatasaray'dan Fransız futbolcu Sacha Boey'i 30 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu, 30 Haziran 2028 tarihine kadar kadar Münih ile sözleşme imzaladı. Boey, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Bayern'e katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Yeni takımımı ve gelecekte bu harika oyuncularla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Bir oyuncu olarak hücum yapmayı seven bir defans oyuncusuyum, savunmada olduğu kadar önde de yer almaktan mutluyum."

İmza törenine katılan Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen, potansiyele sahip genç bir oyuncuyla uzun vadeli bir anlaşma imzaladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bize karşı iki Şampiyonlar Ligi maçında da çok iyi performans sergiledi. Bu sadece kadro derinliğimizi geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda kaliteyi de artırdığımız anlamına geliyor" diye konuştu.

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund ise, Sacha Boey'un çok hızlı ve fiziksel olarak güçlü bir sağ bek olduğunu ifade ederek, "Her maçta çok mesafe kat ediyor ve hiçbir müdahaleden çekinmiyor. Galatasaray'da taraftarların favorisiydi, yıllar içinde çok iyi bir gelişme gösterdi, Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle geldi ve geçen sezon Galatasaray ile lig şampiyonluğunu kazandı. Savunma kalitemizi artıracak" dedi.

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