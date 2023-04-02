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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Akbaba’nın pozisyonu olay yaratmıştı! Erman Toroğlu yorumlarken çileden çıktı: Lale Orta için flaş sözler…
Giriş Tarihi: 02.04.2023 00:19 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 00:20

Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Akbaba’nın pozisyonu olay yaratmıştı! Erman Toroğlu yorumlarken çileden çıktı: Lale Orta için flaş sözler…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Futbolseverleri ekran başına kilitleyen nefes kesici mücadele, Galatasaray'ın maçın son bölümünde bulduğu 2 golle 2-0 sona erdi. Bu sonuçla ligde puanını 63'e çıkartan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde haftayı rahat bir konumda kapattı. Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken Erman Toroğlu, Emre Akbaba'nın faul pozisyonunu değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Akbaba’nın pozisyonu olay yaratmıştı! Erman Toroğlu yorumlarken çileden çıktı: Lale Orta için flaş sözler…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-0'lık Galatasaray galibiyeti ile tamamlandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Akbaba’nın pozisyonu olay yaratmıştı! Erman Toroğlu yorumlarken çileden çıktı: Lale Orta için flaş sözler…

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Fredrik Midtsjö ve 90+7. dakikada penaltıdan Nicolo Zaniolo kaydetti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Akbaba’nın pozisyonu olay yaratmıştı! Erman Toroğlu yorumlarken çileden çıktı: Lale Orta için flaş sözler…

GALATASARAY EVİNDE ÜST ÜSTE 9. MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Akbaba’nın pozisyonu olay yaratmıştı! Erman Toroğlu yorumlarken çileden çıktı: Lale Orta için flaş sözler…

Cimbom ayrıca sahasında 12 maçtır da kaybetmezken, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Akbaba’nın pozisyonu olay yaratmıştı! Erman Toroğlu yorumlarken çileden çıktı: Lale Orta için flaş sözler…

Galatasaray, Nef Stadyumu'nda son olarak ligin ikinci haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

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