Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Akbaba’nın pozisyonu olay yaratmıştı! Erman Toroğlu yorumlarken çileden çıktı: Lale Orta için flaş sözler…

Giriş Tarihi: 02.04.2023 00:19 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 00:20

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Futbolseverleri ekran başına kilitleyen nefes kesici mücadele, Galatasaray'ın maçın son bölümünde bulduğu 2 golle 2-0 sona erdi. Bu sonuçla ligde puanını 63'e çıkartan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde haftayı rahat bir konumda kapattı. Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken Erman Toroğlu, Emre Akbaba'nın faul pozisyonunu değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…