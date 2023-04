Galatasaray 2-0 Adana Demirspor | Erden Timur: "10 haftadır VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var" | Video 02.04.2023 | 08:42 Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, hakem yönetimlerine tepki göstererek, "Bize 10 haftadır VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var" dedi. Timur, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor' açıklaması ile ilgili ise "Avrupa’da ligin değerini yerle bir eden açıklamadan sonra hiçbir şey yapılmaması TFF’nin duruşunu gösterir" ifadelerini kullandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rakipleri Adana Demirspor'u ve takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Erden Timur, Konyaspor mağlubiyetinden sonra iyi bir geri dönüş olduğunu vurguladı.

"10 HAFTADIR BİZE VAR YASAĞI VARDI, ŞİMDİ DE KIRMIZI KART YASAĞI VAR"

Ligin gerginliğini artırmamak adına açıklama yapmadıklarını ifade eden Erden Timur, sarı-kırmızılı takıma VAR ve kırmızı kart yasağı uygulandığını vurgulayarak, "Hep şöyle bir şey güdüyorduk. Ligimizdeki bu gerginlik daha da fazla artmasın diye bariz şeyler olmadığı müddetçe konuşmamayı tercih ediyorduk. Bu da yanlış anlaşılıyor. 'Mağlup olunca konuşuyorsunuz, galip gelince konuşmuyorsunuz' deniliyor. İlk 10 haftada aynı şeyi yapmıştık. Pozisyonları federasyona iletmiştik. Değişen bir şey olmamıştı. 10 hafta bize VAR yasağı vardı. Şimdi de görüyoruz ki bir kırmızı kart yasağı var. Bu maç üzerine konuşmuyoruz bunu. 3 haftadır üst üste Türkiye'deki birçok taraflı tarafsız kesimin ortak görüşüyle kırmızı kart olan pozisyonlarda VAR devreye girmiyor. Milli maç arasından sonra puan farkını azaltmak için belli ki böyle bir şey yapıldı. Bizim bariz kırmızı kartımız verilmeyip rakibimizin de verilecek kırmızı kartı yine her kesimin ortak ifadesi olan şey de onlara verilmedi. Ondan önceki hafta 'Donk' pozisyonu var. 3 haftadır üst üste geliyor. Galip gelmemiz bir şeyi değiştirmiyor" şeklinde konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNU NE DENLİ AYAK ALTINA ALIRSANIZ ALIN HERHANGİ BİR CEZA SÖZ KONUSU OLMUYORMUŞ"

Jorge Jesus'un Avrupa maçı sonrası basın toplantısında 'Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor' şeklinde yaptığı açıklamaya değinen Timur, "Bundan önce gerçekten futboldaki bu gerginliği arttırmamak için susuyorduk. Bunu da şöyle ifade edeyim birçok açıklamalar yapılırken, kendi camiamızdan baskı görmemize rağmen konuşmadık ve o açıklamalara da karşılık vermedik ama belli ki net bir operasyon var. Belli ki masabaşı mevzusu hakikaten var. Bunu da önceden söylediler. Orda da gördük ki Türk futbolunu ne denli ayak altına alırsanız alın herhangi bir ceza da söz konusu olmuyormuş. Bu da ayrı bir sorun. Çok önemli bir sorun. Gösterilmeyen tavır, en önemli göstergedir. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun böyle karar vermesiyle artık canımıza tak etti" ifadelerine yer verdi.

"GALATASARAY'DA BU KENETLENME SONU HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK OLMUŞTUR"

Ligin sonunda şampiyon olacaklarını aktaran Erden Timur, "Puan farkının açılması istenmiyor. Biz bundan sonra her türlü konuda bu şekilde iletişimde olacağız. Her şeye lig sonunda tüm kayıtlarıyla açıklayacağız. Şu an yapmamamızın sebebi bu ligin gerginliğini artırmak istemiyoruz. Ama şunu bilin ki her şey açık. Galatasaray taraftarı, camiası, hepimiz şampiyonluk için kenetlenmiş durumdayız. Bizi hiçbir şey bu yoldan geri çeviremez. Milim bile geri adım atmayacağız. Bu kenetlenme sonucu her zaman Galatasaray'da şampiyonluk olmuştur. Bu sene de inşallah bu şekilde olacak. Bu engellenemez. Tüm odaklara sesleniyorum. Ne yapılırsa yapılsın bizi bu yoldan döndüremeyecekler" açıklamasını yaptı.

"İSTERSE 5-0 KAZANALIM BARİZ HATA OLDUĞU ZAMAN İLETİŞİMDE OLACAĞIZ"

Galip olmaları durumunda dahi bariz hatalara karşı çıkacaklarını aktaran Timur, "Biz kendimiz için değil herkes için adalet isterken çok samimiydik. Bizim dışımızda hiç kimse kendi lehine pozisyondan sonra konuşmadı. Tersine 'cambaza bak' der gibi konuları çevirmeye çalıştılar. Biz yine lehimize bir şey olduğunda aynı duruşu sergileyeceğiz. Tüm Galatasaray taraftarına sesleniyorum. Ne yapılırsa yapılsın çok uyanık olacağız. Her ortamda bunları konuşacağız. Biz değil herkes. İsterse maçı 5-0 kazanalım böyle bariz hata olduğu zaman iletişimde olacağız. Bu en doğal hakkımız" değerlendirmesini yaptı.

"AVRUPA'DA LİGİN DEĞERİNİ YERLE BİR EDEN AÇIKLAMADAN SONRA HİÇBİR ŞEY YAPILMAMASI TFF'NİN DURUŞUNU GÖSTERİR"

Erden Timur, Jesus'un açıklamalarının ardından ceza almaması ile ilgili, "Yapılanlar çok açık. Ligimizin Avrupa'da değerini yerle bir eden açıklamadan sonra hiçbir şey yapılmaması Türkiye Futbol Federasyonu'nun da görüşünü gösteriyor. Bu sene önemli bir mücadele var. Geçtiğimiz yıl 13.'lükten buraya geldik. Bu sene şampiyonluğu göğüslemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu engellemeye çalışan odaklar hepsi ile ilgili lig bittiği zaman her şeyi gerek yayıncı kuruluş gerek Merkez Hakem Kurulu, gerek federasyon hepsiyle ilgili her şeyin konusu gelecek. Maalesef vahim durumlar var. Bittikten sonra sonuç ne olursa olsun açıklayacağız" diyerek açıklamasını tamamladı.