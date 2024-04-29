Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde köyler arasındaki futbol turnuvasında Gündüzlü ile Alibeyköy takımları arasında oynanan maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Amatör kameraya saniye saniye yansıyan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.
Kavgada bıçaklanan Ahmet D. (38), Orhan U. (37) ve Cengiz G. (22) ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Ahmet D. (38) ve Orhan U.'nun (37) sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
ACİLDE GERGİNLİK
Olayın ardından yaralıların yakınları da acil servise akın etti. Acilde toplanan taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.
Polis bıçaklama olayının şüphelilerini arıyor.
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