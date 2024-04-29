6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Spor Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı | Video
Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı | Video

Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı | Video

29.04.2024 | 08:55

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köyler arasındaki futbol turnuvasında Gündüzlü ile Alibeyköy takımları arasında oynanan maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Amatör kameraya saniye saniye yansıyan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay saat 22.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde bulunan Orhaniyespor suni çim sahada meydana geldi. Maç sırasında bir taraftar pozisyona sinirlenerek sahaya şişe attı. Şişe atma olayı sonrası iki takım taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 taraftar birbirini darp etmeye başladı. Kavga da şişeler, yumruklar havada uçuşurken, 3 kişi de bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Ekipler kavgayı zorlukla ayırdı.

Kavgada bıçaklanan Ahmet D. (38), Orhan U. (37) ve Cengiz G. (22) ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Ahmet D. (38) ve Orhan U.'nun (37) sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ACİLDE GERGİNLİK
Olayın ardından yaralıların yakınları da acil servise akın etti. Acilde toplanan taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.
Polis bıçaklama olayının şüphelilerini arıyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2’si ağır 3 yaralı | Video 06:51
Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı | Video 29.04.2024 | 08:55
Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin ’Sınır dışı’ edilmesi için polise şikayette bulundu | Video 05:13
Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin 'Sınır dışı' edilmesi için polise şikayette bulundu | Video 28.04.2024 | 13:14
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş | İsmail Kartal: Ümidimizi yitirmediğimizi ortaya koyduk | Video 04:35
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş | İsmail Kartal: "Ümidimizi yitirmediğimizi ortaya koyduk" | Video 28.04.2024 | 08:37
Eski bakan ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a veda | Video 04:56
Eski bakan ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a veda | Video 26.04.2024 | 14:07
Dersimiz Futbol Gelişim Projesi başlıyor | Video 00:16
Dersimiz Futbol Gelişim Projesi başlıyor | Video 26.04.2024 | 12:31
İsrail takımından Ergin Ataman’a skandal tehdit! Soyunma odası koridorları böyle karıştı | Video 00:30
İsrail takımından Ergin Ataman'a skandal tehdit! Soyunma odası koridorları böyle karıştı | Video 26.04.2024 | 08:55
Trabzonspor 3-2 Fatih Karagümrük | Abdullah Avcı: Tur için avantajlıyız | Video 08:54
Trabzonspor 3-2 Fatih Karagümrük | Abdullah Avcı: "Tur için avantajlıyız" | Video 25.04.2024 | 08:49
Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’dan acı haber! | Video 01:46
Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan acı haber! | Video 24.04.2024 | 15:35
Kulüpler Birliği heyeti, TFF Başkanı Büyükekşi ile seçim gündemiyle buluştu | Video 01:39
Kulüpler Birliği heyeti, TFF Başkanı Büyükekşi ile seçim gündemiyle buluştu | Video 22.04.2024 | 16:33
İsmail Kartal: En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçırdı | Video 05:51
İsmail Kartal: "En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçırdı" | Video 19.04.2024 | 08:49
Ali Koç: İsteğimiz, TFF seçimlerinin haziran ayı başında olması | Video 09:39
Ali Koç: "İsteğimiz, TFF seçimlerinin haziran ayı başında olması" | Video 17.04.2024 | 08:55
Okan Buruk: “Tek hedefimiz Galatasaray’ı şampiyon yapmak” | Video 06:05
Okan Buruk: “Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak” | Video 16.04.2024 | 08:56
İsmail Kartal: Maçı 3-2 bitirebildiğimiz için ümitliyim | Video 05:55
İsmail Kartal: "Maçı 3-2 bitirebildiğimiz için ümitliyim" | Video 12.04.2024 | 09:34
Fenerbahçe Olympiakos karşısında avantaj peşinde | Video 06:19
Fenerbahçe Olympiakos karşısında avantaj peşinde | Video 11.04.2024 | 08:32
Galatasaray’dan, Ramazan Bayramı mesajı | Video 00:25
Galatasaray'dan, Ramazan Bayramı mesajı | Video 10.04.2024 | 13:28
Galatasaray - Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI yarıda kaldı | Video 03:59
Galatasaray - Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI yarıda kaldı | Video 08.04.2024 | 09:13
Süper Kupa sonrası Erden Timur’dan açıklamalar | Video 09:52
Süper Kupa sonrası Erden Timur'dan açıklamalar | Video 08.04.2024 | 08:48
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, U19 maçında | Video 05:08
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, U19 maçında | Video 07.04.2024 | 13:31
Fernando Santos: “Beşiktaş’ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım” | Video 13:25
Fernando Santos: “Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım” | Video 05.04.2024 | 08:36
Trabzonspor’a coşkulu karşılama | Video 05:17
Trabzonspor'a coşkulu karşılama | Video 04.04.2024 | 06:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA