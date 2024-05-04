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Video Spor Ankaragücü taraftarından Filistin’e destek koreografisi | Video
Ankaragücü taraftarından Filistin’e destek koreografisi | Video

Ankaragücü taraftarından Filistin’e destek koreografisi | Video

04.05.2024 | 10:02

Trendyol Süperlig’in 35’inci haftasında hafta MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor karşılaşması Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynandı. Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu karşılaşması öncesinde kale arkasında iplerle koreografi hazırlayarak Filistin’e destek verdi. Açılan dev pankartta Mescid-i Aksa ve Filistinli çocukların fotoğrafları yer alırken, “Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak" ve "Özgür Filistin" yazıları da yer aldı. Taraftarlar tekbir getirerek İsrail aleyhine tezahürat yaptı.

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