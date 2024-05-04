Ankaragücü taraftarından Filistin’e destek koreografisi | Video
Trendyol Süperlig’in 35’inci haftasında hafta MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor karşılaşması Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynandı. Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu karşılaşması öncesinde kale arkasında iplerle koreografi hazırlayarak Filistin’e destek verdi. Açılan dev pankartta Mescid-i Aksa ve Filistinli çocukların fotoğrafları yer alırken, “Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak" ve "Özgür Filistin" yazıları da yer aldı. Taraftarlar tekbir getirerek İsrail aleyhine tezahürat yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Ankaragücü taraftarından Filistin’e destek koreografisi | Video 04.05.2024 | 10:02
07:16
Kadın hakemler sahaya indi, küfür yerini centilmenliğe bıraktı | Video 02.05.2024 | 10:36
03:21
06:51
Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı | Video 29.04.2024 | 08:55
05:13
04:35
04:56
Eski bakan ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a veda | Video 26.04.2024 | 14:07
00:16
Dersimiz Futbol Gelişim Projesi başlıyor | Video 26.04.2024 | 12:31
00:30
08:54
01:46
Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan acı haber! | Video 24.04.2024 | 15:35
01:39
05:51
İsmail Kartal: "En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçırdı" | Video 19.04.2024 | 08:49
09:39
Ali Koç: "İsteğimiz, TFF seçimlerinin haziran ayı başında olması" | Video 17.04.2024 | 08:55
06:05
Okan Buruk: “Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak” | Video 16.04.2024 | 08:56
05:55
İsmail Kartal: "Maçı 3-2 bitirebildiğimiz için ümitliyim" | Video 12.04.2024 | 09:34
06:19
Fenerbahçe Olympiakos karşısında avantaj peşinde | Video 11.04.2024 | 08:32
00:25
Galatasaray'dan, Ramazan Bayramı mesajı | Video 10.04.2024 | 13:28
03:59
Galatasaray - Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI yarıda kaldı | Video 08.04.2024 | 09:13
09:52
Süper Kupa sonrası Erden Timur'dan açıklamalar | Video 08.04.2024 | 08:48