Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan acı haber! | Video
Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan acı haber geldi. Trabzonspor Kulübü'nün efsanevi başkanlarından olan Yılmaz'dan haber alamayan kızının İstanbul Beşiktaş'taki evine gittiği ve babasının cansız bedenini bulduğu belirtildi.
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