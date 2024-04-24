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Video Yaşam Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan acı haber! | Video
Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan acı haber! | Video

Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan acı haber! | Video

24.04.2024 | 15:35

Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan acı haber geldi. Trabzonspor Kulübü'nün efsanevi başkanlarından olan Yılmaz'dan haber alamayan kızının İstanbul Beşiktaş'taki evine gittiği ve babasının cansız bedenini bulduğu belirtildi.

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