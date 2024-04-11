Fenerbahçe Olympiakos karşısında avantaj peşinde | Video
Fenerbahçe, yarın deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Karaiskakis Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı.
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