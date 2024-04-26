Dersimiz Futbol Gelişim Projesi başlıyor | Video
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dersimiz Futbol Projesi'nde bir araya geldi.
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