Video Spor Galatasaray - Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI yarıda kaldı | Video
Galatasaray - Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI yarıda kaldı | Video

Galatasaray - Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI yarıda kaldı | Video

08.04.2024 | 09:13

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa mücadelesi, Türk futbolunda görülmemiş anlara sahne oldu. Karşılaşmaya U19 takımıyla çıkan sarı-lacivertliler, henüz 50. saniyede gelen Mauro Icardi'nin golünün ardından takımı sahadan çekti. Bunun üzerine maçın hakemi karşılaşmayı tatil etti ve Galatasaraylı futbolcular kupa sevincini yaşadı.

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