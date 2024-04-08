Galatasaray - Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI yarıda kaldı | Video

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa mücadelesi, Türk futbolunda görülmemiş anlara sahne oldu. Karşılaşmaya U19 takımıyla çıkan sarı-lacivertliler, henüz 50. saniyede gelen Mauro Icardi'nin golünün ardından takımı sahadan çekti. Bunun üzerine maçın hakemi karşılaşmayı tatil etti ve Galatasaraylı futbolcular kupa sevincini yaşadı.